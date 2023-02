"Consar, a Pordenone evitiamo distrazioni"

Sospesa a metà fra l’obiettivo estivo (playoff) e quello dichiarato in corso d’opera (salvezza), la Consar Rcm Ravenna sale stasera a Prata di Pordenone – fischio d’inizio alle 20.30; arbitri Santoro Cavalieri; diretta a pagamento su volleyballworld.tv – per l’anticipo dell’ottava di ritorno del campionatori A2. In realtà, nonostante che alla fine della regular season manchino solo 6 turni, la differenza fra playoff e salvezza è talmente sottile, che, paradossalmente, i due obiettivi possono andare di pari passo. Di certo, Prata-Consar è uno scontro diretto. Con 30 punti in classifica, i giallorossi occupano infatti l’8° posto, ovvero l’ultimo che darà diritto ai playoff, mentre i friulani inseguono al 9° con una solo punto di ritardo. Nelle ultime due vittoriose gare contro Brescia e Lagonegro, coach Bonitta ha affidato la cabina di regia al veterano Monopoli, recuperando anche Ngapeth per il ruolo di schiacciatore al posto di Pinali. Il tecnico giallorosso prevede una partita ‘aperta’: "Rispetto al match d’andata vinto 3-1 tre mesi fa, è cambiato l’organico di entrambe le squadre. Anche Prata ha fatto un paio di innesti e quindi sarà una partita senza troppi punti di contatto con quella giocata a Ravenna. Stiamo vincendo le stesse partite che abbiamo vinto all’andata, però credo che questo sia più che altro un dato statistico. Certo, sarebbe bello ripetere il risultato dell’andata, ma Prata, in casa, è molto temibile, è una squadra ben attrezzata in battuta, è prima nella classifica degli ace, sa difendere e contrattaccare, e ci metterà in difficoltà. Ci può battere, non nascondiamocelo, e sappiamo che avremo vita dura, ma sappiamo anche che è una partita alla nostra portata".

All’andata, la Consar vinse appunto 3-1 al PalaCosta, in maniera abbastanza netta. Rispetto a quello starting six, Prata ha cambiato opposto. Il cubano Gutierrez, ex Bunge Ravenna in Superlega nella stagione 2017-18 (quella della vittoria della Challenge Cup al Pireo), è finito in panchina, lasciando il posto al neoacquisto tedesco Hirsh. All’andata, al centro partì Katalan, salvo lasciare il posto all’altro ex Bortolozzo da metà del 1° set. Il sestetto guidato in panchina da Dante Boninfante e Samuele Papi si schiera normalmente con Mattia Boninfante al palleggio, in diagonale con Hirsh; Porro e lo slovacco Petras sono gli schiacciatori; al centro Katalan e Scopelliti; Bruno è il libero. Gli ultimi 2 successi consecutivi hanno rilanciato la Consar: "Questi 6 punti – ha aggiunto Bonitta – ci hanno permesso di tirare un bel respiro, ma potrebbero inconsciamente farci rilassare e avere un approccio più morbido alla gara di Prata. Ed è l’errore che non dobbiamo commettere. Sarà un bel banco di prova per i tanti giovani della nostra squadra, vedere come sapranno gestire questo momento sicuramente positivo senza farsi prendere dal calo di tensione o cullarsi sugli allori".