"Consar, basta alti e bassi: serve costanza"

Dopo la sosta per le finali di Coppa Italia, il campionato di A2 riprende a pieno regime nel weekend con le gare della sesta giornata di ritorno. Da qui alla fine delle stagione regolare mancano 8 turni; non ci saranno più soste, né turni infrasettimanali. La Consar Rcm Ravenna – nona in classifica, a -4 dalla zona playoff e a +5 sulla zona retrocessione – riprende domenica, alle 18, a Brescia contro la squadra che la segue di un punto. Natale Monopoli, ‘secondo’ alzatore di lusso dei ravennati, ha spiegato come la Consar si è preparata in queste due settimane senza l’appuntamento agonistico: "Abbiamo aumentato i carichi di lavoro, visto che non c’era la pressione della partita. Abbiamo lavorato un po’ di più anche in sala pesi. Del resto, ci aspetta una ripresa impegnativa e un finale di regular season difficile, a cominciare dalle sfide contro Brescia e Lagonegro. La nostra filosofia è quella di affrontare una partita alla volta, senza guardare davanti, ma senza nemmeno guardare dietro. Credo sia l’approccio migliore per centrare i risultati. Dobbiamo cercare di crescere e di migliorare, avvicinandoci ad ogni impegno con la prospettiva di giocare un set per volta, scoprendo progressivamente cosa riusciremo a portare a casa".

Da evitare ci saranno quei break negativi che sono costati caro nelle ultime giornate: "La nostra – ha proseguito il quarantasettenne regista veneziano – è una squadra molto giovane e, purtroppo, queste cose possono capitare. La crescita auspicata è appunto su tali aspetti, ovvero cercare di mantenere uno standard alto, senza avere quei picchi negativi, che ci sono costati dei set e, qualche volta, anche delle partite; e dunque dei punti in classifica. Punti che, in questo momento della stagione, ci avrebbero fatto comodo per stare più tranquilli. Sappiamo che la crescita dei giocatori giovani passa da queste esperienze. Nelle prossime partite speriamo di uscire prima da questi momenti di difficoltà. Credo che ce lo meritiamo, perché stimo lavorando bene e tanto". Monopoli ha anche commentato l’esperienza ravennate: "L’esperienza coi giovani l’avevo già fatta in passato, come ad esempio a Porto Potenza Picena, sposando un progetto con pochi giocatori di esperienza e molti giovani. Dunque sapevo già a cosa sarei andato incontro. Qui ci sono giovani altissima qualità. Io mi trovo molto bene. Lavorare coi baby ti dà sempre nuovi stimoli. Per me che sono ‘anziano’, avere vicino giovani con così tanto entusiasmo, mi mantiene sul pezzo costantemente, e dunque non può che farmi bene. Ravenna? È una bellissima città, che ancora non vivo tantissimo, perché resto concentrato su quello che è il mio lavoro, cioè allenamenti e partite. La mia vita è un po’ ‘monacale’, anche perché, il riposo, è tanto importante quanto il lavoro. Tuttavia, mi trovo benissimo con la società, che è super organizzata, con lo staff e coi compagni. È una esperienza più che positiva".