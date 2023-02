Consar, battaglia infinita Tie-break fatale a Ravenna

Prata di Pordenone

3

Consar RCM Ravenna

2

TINET PRATA DI PORDENONE: Boninfante 5, Porro 27, Scopelliti 14, Hirsch 5, Petras 10, Katalan 7, De Angelis (L), Gutierrez 8, Bortolozzo 0, Baldazzi 0, De Giovanni 0. N.E. Bruno, De Paola, Gambella. All. Boninfante

CONSAR RCM RAVENNA: Monopoli 0, Orioli 17, Arasomwan 11, Bovolenta 30, Ngapeth 7, Comparoni 11, Orto 0, Goi (L), Truocchio 0, Pinali 0, Mancini 0. N.E. Chiella, Ceban. All. Bonitta

Arbitri: Santoro, Cavalieri

Note – Parziali: 25-18, 17-25, 25-21, 21-25, 19-17. Durata set: 24′, 25′, 31′, 27′, 26′; tot: 133′

Non arriva il terzo successo consecutivo per la Consar Ravenna, sconfitta al tiebreak nella sfida del PalaPrata contro la Tinet Prata Pordenone. Nell’ anticipo della 21esima giornata di campionato, la formazione di coach Bonitta, a cui non bastano i 30 punti di Bovolenta, cede il passo al termine di un’autentica maratona.

Falsa partenza per i ravennati nel primo set, costretti ad inseguire gli avversari sin dalle prime battute. La Consar fatica in ricezione ed in attacco, patendo le buone percentuali al servizio di Pordenone: la forbice nel punteggio si allarga velocemente, con i locali che passano a condurre sul 25-18. La reazione di Ravenna arriva nel secondo set, con i ragazzi di Bonitta che si sbloccano in attacco: l’inerzia è capovolta, con Pordenone che perde terreno senza riuscire a ribattere. La Consar è in controllo del gioco ed impatta nel punteggio chiudendo i conti sul 17-25. Nel terzo set l’equilibrio torna a regnare, con il punto a punto che diviene sempre più serrato. Bovolenta continua a martellare, replicando a Porro nell’altra metà-campo. Pordenone sale sul 16-12 dopo un inizio livellato, piazzano poi la spallate decisiva sul 21-15 che spalanca le porte al nuovo vantaggio locale (25-21). Si arriva così nel quarto set con Ravenna costretta a dover stringere i denti: Bovolenta è superlativo nel trascinare i ravennati, che salgono sul 14-16. La Tinet Prata, però, non molla e torna a riavvicinarsi sul 20-21 rimettendo in discussione il parziale: è ancora Bovolenta, coadiuvato da Orioli, a risultare decisivo per il 21-25 che sposta il verdetto al tiebreak.

Nel quinto set l’equilibrio prosegue senza interruzione, con la tensione per il risultato che sale a dismisura. Ravenna prova a scappare, ma viene ripresa dalla Tinet che annulla il match point per poi ribaltare la situazione sul 15-14. Il botta e risposta va avanti ai vantaggi in un match che sembra interminabile: Ravenna ha però la forza di effettuare l’ennesimo contro-sorpasso, ma fallisce anche il secondo match point. La maratona vede alla fine trionfare i padroni di casa, con l’attacco decisivo di Pordenone che è vincente.