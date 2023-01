"Consar, ce la possiamo giocare con tutti"

Dopo le trasferte di Bergamo (ko 3-1) e San Donà di Piave (successo 3-1 contro il fanalino di coda Motta di Livenza), la Consar Rcm Ravenna torna alle ore 18 al Palacosta (arbitri Cavalieri e Serafin; biglietti a 25 e 16 euro; diretta a pagamento su volleyballworld.tv) per affrontare Cuneo nell’ambito delle gare del 5° turno di ritorno del campionato di A2. I ravennati sono saliti al 9° posto a quota 24 e meditano l’assalto all’8°, ovvero l’ultimo che dà diritto all’accesso ai playoff. La zona retrocessione dista allo stesso tempo appena 5 lunghezze. I piemontesi invece hanno un solo punto in più. Si tratta dunque di uno scontro diretto in piena regola, che la Consar non deve fallire. Ravenna è annunciata in salute, la vittoria contro Motta ha riportato nel gruppo il buon umore. Con 9 turni al termine della regular season (5 in casa e 4 lontani dalle mura amiche) comincia oggi la lunga volata per un posto nei playoff.

Il girone d’andata di Cuneo (7 vittorie su 7 in casa; 6 sconfitte su 6 in trasferta, senza nemmeno un punto all’attivo) è stato di una regolarità svizzera. Le prime 4 del ritorno hanno invece rimescolato le carte: ko 1-3 con Brescia e vittoria al tiebreak contro Cantù, in casa; sconfitta 2-3 contro Motta e vittoria, sempre al tiebreak, contro Lagonegro, penultima della classe, in trasferta. Coach Bonitta, dal canto proprio, punterà sul peso offensivo di Bovolenta da posto 2, e su quello di Ngapeth da posto 4, confidando nella ‘tenuta’ in ricezione del transalpino. I punti di forza dei giallorossi sono anche il muro di Comparoni e la regolarità in attacco e ricezione di Orioli, l’altro schiacciatore di banda.

"Ormai – ha commentato il tecnico giallorosso – abbiamo visto che siamo in grado di giocarcela con tutti e che, in questo campionato, a parte Vibo che oggettivamente è un gradino sopra le altre, c’è equilibrio diffuso, e le partite sono tutte delle battaglie". Sul fronte opposto della rete, la formazione cuneese di coach Giaccardi, ex tecnico di Forlì in B1 nel 2014-15, propone un sestetto non proprio verdissimo, ma tutto italiano con una diagonale di schiacciatori che parla da sola. A reggere il peso in attacco dei piemontesi ci sono infatti gli ex azzurri Jacopo Botto (35 anni, 7 anni di Superlega con Monza e Piacenza), e Simone Parodi (36 anni, 3 scudetti con Cuneo e Macerata; bronzo olimpico a Londra 2021 e argento agli Europei). In cabina di regia c’è Pedron (’92), con Santangelo (’94) opposto; Codarin (’96) e Sighinolfi (’94) sono i centrali, mentre il libero è il 2002 locale Bisotto. Nel roster figura anche Luca Cardona, schiacciatore classe 2003, figlio del fuoriclasse caraibico Maikel, indimenticato centrale ex ravennate nel biennio 1998-2000. Per la cronaca infine, ci saranno anche i giallorossi Bovolenta, Orioli, Comparoni, ma pure i ravennati Stefano e Francesco Recine, Max Taglioli e Sara Panetoni, fra i 200 invitati all’udienza privata di domani, alle 12, alla sala Clementina del Palazzo Apostolico, in Vaticano, nella quale Papa Francesco riceverà tutte le nazionali azzurre di pallavolo.