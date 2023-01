Consar, con Castellana ricordati dell’andata

Arriva Castellana Grotte e il match diventa di cartello. Il campionato di A2 riprende con le gare della seconda giornata di ritorno, e la Consar Rcm Ravenna ospita, alle 18, al PalaCosta, la vice capolista con 27 punti (arbitri Mesiano e Venturi; biglietti a 25 e 16 euro; diretta a pagamento su volleyballworld.tv). I pugliesi di coach Jorge Cannestracci – 5 vittorie su 6 in trasferta nel girone di andata – sono al momento la più valida antagonista alla capolista Vibo, che dista 5 lunghezze. Ravenna è invece terzultima a quota 18, a -2 dalla zona playoff, ma anche a -3 dalla zona retrocessione. Il ‘motivo’ principale che anima la vigilia, è il ricordo del match di andata, caratterizzato dalla grande impresa dei giallorossi, capaci di espugnare il PalaGrotte al tiebreak, al termine di una battaglia durata 2 ore e 21’, con Bovolenta strepitoso match winner in grado di mettere a terra 36 palloni, col 52% in attacco. Rispetto all’ultima apparizione casalinga contro Porto Viro (ko 0-3), la Consar si presenterà in campo con la novità di Ngapeth nel ruolo di schiacciatore. L’ultimo arrivato in casa giallorossa ha già debuttato a Santo Stefano nella sconfitta in trasferta a Santa Croce sull’Arno, presentando un biglietto da visita di 20 punti.

"In queste due settimane di sosta – ha spiegato coach Bonitta – abbiamo lavorato molto bene, tutti insieme, al completo, anche in sala pesi. Affrontiamo un avversario in grande forma. Abbiamo rivisto il match d’andata. In quella occasione, i nostri avversari non giocarono male, ma noi confezionammo una prestazione super. Il successo dell’andata non vuol dire che debba necessariamente succedere lo stesso al ritorno, ma sappiamo che, quei picchi, li possiamo raggiungere. Ngapeth? L’esordio è stato buono. Il primo periodo è sempre particolare. Si parte bene, si va un po’ in difficoltà, ma adesso sta risalendo. Credo possa dare il suo contributo". I pugliesi sono allenati dall’argentino Jorge Cannestracci. L’ultima volta del globetrotter argentino a Ravenna, risale a mercoledì 4 maggio 1988, giorno di Moka Rica Ravenna-Agrigento, penultima giornata dei playoff-playout di A1-A2.

Ravenna aveva terminato la regular season di A2 al 2° posto; Agrigento (guidata in regia proprio da Cannestracci) terzultima in A1. In un infuocato, e sold out, PalaCosta, la squadra di Daniele Ricci vinse 3-1 (15-17, 16-14, 15-3, 15-1), guadagnando virtualmente la promozione in A1, suggellata 3 giorni più tardi dal successo corsaro 3-0 nella Capitale, contro il Cus Roma di Di Coste. Castellana Grotte gioca con una diagonale tutta carioca. Il regista Jukoski (avvicendato a volte anche da Longo) ha come opposto il ‘bomber’ Lopes Nery; al centro l’ex Zamagni e Presta; gli schiacciatori sono l’ex conselicese Tiozzo e Di Silvestre (Cattaneo ‘primo cambio’); il libero è Marchisio, ex Lube con 3 scudetti e una Champios league in bacheca.