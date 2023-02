Consar, con Lagonegro bastano tre set

Consar Rcm Ravenna

3

Lagonegro

0

CONSAR RCM RAVENNA: Arasomwan 5, Bovolenta 18, Ngapeth 5, Comparoni 8, Monopoli 1, Orioli 14; Goi (L1); Mancini, Truocchio, Orto; ne: Chiella (L2), Pinali, Ceban, Tomassini. All. Bonitta.

LAGONEGRO: Urbanowicz 8, Bonola 5, Wagner 9, Panciocco 9, Orlando 3, Izzo 2; El Moudden (L1); Armenante 1, Morgan Biasotto, Mastrangelo; ne: Manuel Biasotto, Di Carlo (L2). All. Barbiero.

Arbitri: Nava e Mattei.

Note – Durata set: 24’, 26’, 21’ per un totale di 1h 11’. Ravenna: bs 7, bv 5, muri 5, errori 4; Lagonegro: bs 10, bv 1, muri 7, errori 14. Spettatori 605, incasso 4.268 euro. Amm. El Moudden.

Parziali: (25-19, 25-19, 25-10).

Con una prestazione di grande livello, la Consar Rcm supera Lagonegro nell’anticipo di ieri sera al Palacosta ed entra virtualmente in zona playoff in attesa dei risultati di oggi. Rispetto al blitz di domenica scorsa a Brescia, coach Bonitta toglie Pinali e, dopo un turno passato in panchina, ridà fiducia a Ngapeth in posto 4. In cabina di regia c’è invece di nuovo Monopoli (che sarà poi l’mvp), alla seconda gara consecutiva da titolare. Il 1° set corre sul filo dell’equilibrio e si scalda sul 17-17 per un fallo che l’arbitro Nava non concede agli ospiti sulla ‘doppia’ in palleggio di Ngapeth. Ravenna allunga il passo sulla battuta vincente di Orioli (22-19). Il turno di servizio dello schiacciatore di Cesena è una lama nel burro della ricezione ospite, e il set si chiude 25-19. La differenza la fa l’attacco giallorosso, che manda a referto un ottimo 61%, contro il 46% dei lucani. Monopoli mostra di avere ben salde le redini del gioco e sfrutta a dovere i centrali, ma è a Bovolenta che tocca il maggior numero di palloni. L’opposto ravennate firma 7 punti personali.

Anche il 2° parziale viaggia sui binari dell’equilibrio. La Consar cerca di stringere i tempi, ma Lagonegro, che non ha mai vinto in trasferta, non molla la presa. Ravenna mette il muso avanti (15-12) e gli ospiti rimontano (15-14), costringendo Bonitta al timeout. Messa sotto pressione, la compagine lucana comincia a commettere qualche errore di troppo. Monopoli continua a dispensare ‘cioccolatini’ per i compagni, e il pubblico apprezza. Quando i punti iniziano a contare (19-17), la Consar sale in cattedra e chiude ancora 25-19 con un Orioli particolarmente ispirato. Il 3° set non ha praticamente storia. Ravenna parte fortissimo (10-5) sorretta anche da una difesa che si esalta. Lagonegro non c’è più con la testa e il match va in archivio con un super Bovolenta.

Dopo l’anticipo di venerdì Motta di Livenza-Bergamo 3-1, oggi si giocano le altre gare: Porto Viro-Santa Croce sull’Arno, Vibo-Cuneo, Cantù-Castellana Grotte, Reggio Emilia-Brescia, Grottazzolina-Prata. La classifica (le prime 8 ai playoff; le ultime 2 retrocedono): Vibo 43; Castellana Grotte 37; Santa Croce 36; Bergamo 32; Cuneo, Porto Viro, Cantù 31; Ravenna 30; Prata 28; Grottazzolina 24; Brescia 23; Lagonegro 22; Reggio Emilia 21; Motta 16 (* = una gara in più). Il prossimo turno. Sabato 25: Prata-Ravenna (alle 20.30), Vibo-Porto Viro, Bergamo-Grottazzolina. Domenica 26: Cuneo-Santa Croce, Castellana-Reggio Emilia, Brescia-Lagonegro, Motta-Cantù.

Roberto Romin