Consar, con Motta di Livenza la gara dura due set: poi c’è Bovo

HRK Motta di Livenza

1

Consar RCM Ravenna

3

HRK Motta di Livenza: Acquarone 1, Pol 13, Trillini 12, Cavasin 23, Secco Costa 12, Pilotto 10, Santi (L), Battista (L). N.E. Cunial, Schiro, Bellanova, Acuti. All. Zanardo

Consar RCM Ravenna: Mancini 1, Orioli 15, Arasomwan 6, Bovolenta 20, Ngapeth 19, Comparoni 11, Goi (L), Orto 1, Monopoli 0, Pinali 0. N.E. Chiella, Truocchio, Tomassini, Ceban. All. Bonitta

Arbitri: Santoro, Marconi

Note –: 22-25, 26-24, 18-25, 22-25. Durata set: 28′, 28′, 24′, 28′; tot: 108′

Importante successo per la Consar Ravenna che in trasferta batte per 3-1 il fanalino di coda Motta di Livenza. Partita d’autorità per i ragazzi di Bonitta, che patiscono un unico passaggio a vuoto nel secondo set: sugli scudi ci sono Bovolenta (20 punti) e Ngapeth (19), cruciali nel piazzare il solco decisivo.

Nel primo set la Consar Ravenna si presenta con Mancini in regia e Bovolenta opposto, Arasomwan e Comparoni al centro, Orioli e Ngapeth le bande e Goi libero. Gli ospiti partono subito forte, approfittando degli errori avversari: il primo tempo di Comparoni vale il 6-10, rintuzzato però dall’HRK Motta di Livenza che ritrova la parità a quota 12. Il punto a punto si protrae per tutto il parziale, ma negli ultimi scambi è Ravenna a spuntarla sul 22-25.

Nel secondo set la Consar continua a spingere sull’acceleratore, sfruttando il servizio potente e preciso di Arasomwan per il 2-5. Motta di Livenza non molla e resta ancora una volta, con caparbietà, in scia, riuscendo a rispondere con il solito Cavasin che riduce le distanze. L’attacco ravennate fatica, consentendo a Secco Costa di piazzare il break che vale il sorpasso sul 23-21. Ravenna resiste e forza i vantaggi, ma i padroni di casa impattano sull’1-1 (26-24) dopo un combattuto secondo set.

I ragazzi di coach Bonitta, nonostante la delusione, restano sul pezzo e nel terzo set tornano a giocare con il piglio della grande squadra che sta acquistando fiducia gara dopo gara: l’HRK crolla sotto i colpi di Bovolenta, Ngapeth e Comparoni, perdendo velocemente terreno. Ravenna vola sul +7 senza voltarsi più indietro, tornando così avanti nel punteggio con facilità (18-25).

Nel quarto set è Bovolenta a guidare gli ospiti, regalando l’immediato vantaggio. Motta di Livenza è con le spalle al muro, ma riesce a non mollare la presa e si prende anche la testa sul 12-9. Si tratta, però, di un fuoco di paglia. La Consar, infatti, resta compatta e precisa in difesa e in attacco, girando l’inerzia a metà parziale: Bovolenta è ancora letale, firmando il sorpasso che darà vita al successo finale: l’attacco di Cavasin è out, con Ravenna che trionfa sul 22-25 e porta a casa tre punti importanti in una gara che poteva rappresentare un’insidia. Tra i migliori, oltre a Bovolenta, anche Ngapeth. La vittoria esterna, seppure col fanalino di coda, è una bella iniezione di fiducia per la Consar.