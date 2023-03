"Consar, con Reggio commessi troppi errori"

È una Consar Rcm che rimugina sul passo falso di Reggio Emilia, quella che sta ultimando il primo campionato di A2 della nuova gestione. Il sestetto giallorosso ha alzato bandiera bianca sul campo della penultima (diventata nel frattempo terzultima), dopo che aveva festeggiato la salvezza matematica con l’applauditissimo ed entusiasmante 3-0 rifilato alla capolista Vibo. Coach Marco Bonitta ha fatto buon viso a cattiva sorte, ma non ha nascosto la delusione per la sconfitta al tiebreak: "Ci siamo trovati di fronte una squadra che ha manifestato evidenti problemi, ma che ha avuto il merito di restare sempre attaccata al match, cambiando anche parecchio. Io ho ritenuto opportuno capire fino in fondo il mio sestetto cosa poteva fare. Ci eravamo anche rimessi abbastanza in carreggiata. In generale, avevo il timore che potessimo disputare una partita di questo tipo, cioè una partita ‘sporca’ e infarcita di errori. E infatti abbiamo sbagliato molto. Del resto, quando andiamo in questa modalità, non riusciamo a tenere la barra dritta. Devo ammettere che Reggio Emilia ha meritato la vittoria, perché l’ha cercata e voluta più concretamente di noi".

Nel corso del match, Reggio ha cambiato la diagonale palleggiatore-opposto, e anche un centrale. La Consar invece ha schierato sempre lo stesso sestetto, senza apportare modifiche evidenti a livello tattico: "Il roster – ha proseguito Bonitta, spiegando le motivazioni delle proprie scelte – serve anche per cambiare le sorti della partita. Reggio lo ha fatto con profitto. Anch’io avrei potuto attingere dalla panchina, ma non ho ritenuto di farlo, anche per vedere un po’ la qualità di reazione di alcuni dei miei giocatori. E, qualche indicazione, purtroppo l’ho avuta...". Il tecnico ravennate è tornato da ex nella città del tricolore. L’ultima vittoria di Reggio contro Ravenna, era stato un 3-1 agli ottavi dei playoff di A2 del 2010, quando Bonitta sedeva proprio sulla panchina reggiana dell’allora Cavriago: "Torno a Reggio Emilia sempre molto volentieri. È una città che mi piace ed una società che conosco bene, ci sono degli amici. Ho ritrovato un PalaBigi tutto nuovo, molto bello, peccato che gli manchi l’altezza per la Superlega. Noi andiamo avanti. Ci mancano 2 partite".

Ora la Consar, ottava in classifica e dunque ancora in corsa per i playoff, ma con un solo punto di margine su Cuneo, si prepara per il finale di stagione. Al termine della regular season mancano 2 giornate. La sfida di domenica al Palacosta contro Grottazzolina (fischio d’inizio alle 16) potrebbe diventare l’ultima casalinga, per diversi dei protagonisti di questa stagione, in particolare per Bovolenta, destinato al ritorno in Superlega. Poi i ravennati chiuderanno a Porto Viro domenica 2 aprile.