Consar costretta a vincere per non inguaiarsi

È una trasferta più insidiosa di quanto si possa immaginare, quella che attende la Consar Rcm Ravenna, oggi pomeriggio, alle 18 (arbitri Santoro e Marconi; diretta su volleyballworld.tv), al PalaBarbazza di San Donà di Piave, nell’anticipo della quarta giornata di ritorno del campionato di A2 contro Motta di Livenza. I giallorossi – undicesimi in classifica con 21 punti, a +3 sulla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff – affrontano infatti il fanalino di coda Motta che, negli ultimi 2 turni, ha mostrato concreti segnali di ripresa. I trevigiani hanno ora 8 punti e, nelle restanti 10 gare del girone di ritorno, devono rimontarne 12 per uscire dalla zona retrocessione. L’impresa è complicatissima, ma non impossibile. Dal canto proprio, la Consar, reduce dal ko di Bergamo, dovrà respingere l’assalto di una formazione particolarmente determinata. All’andata i giallorossi s’imposero 3-2, con un tiebreak deciso sul filo di lana (15-13). Rispetto a quel match, sono cambiate tantissime cose, soprattutto negli organici delle due squadre. Ravenna ha ceduto proprio a Motta di Livenza lo schiacciatore Pol, che ora gioca titolare. I trevigiani hanno ingaggiato il regista Acquarone (che aveva già battuto Ravenna quando vestiva la maglia di Santa Croce sull’Arno), cedendo Partenio a Fano in A3, e spostando l’estone Kordas dal ruolo di opposto a quello di schiacciatore. In zona 2 c’è ora Cavasin. Ceduto l’ex ravennate Fusaro a Milano in Superlega, i centrali sono ora Acuti e Trillini. Il libero è sempre Battista. Novità anche in panchina, dove il responsabile tecnico non è più Lorizio, ma il suo vice, Zanardo. Una simile rivoluzione ha portato, in tempi brevi, qualche frutto, ovvero il successo interno contro Cuneo (3-2) e il ko ‘con punto’ a Porto Viro (3-2). Coach Bonitta ha l’intera rosa a disposizione e il dubbio fra Pinali e Ngapeth per la maglia di schiacciatore nella diagonale con Orioli: "Quella contro Motta – ha ammesso il tecnico giallorosso – è una partita ‘sensibile’, una di quelle sfide che cominciano a diventare importanti. Ci troveremo di fronte un avversario in ripresa, che gioca bene. È una squadra ‘elastica’, capace di cambiare giocatori e ritmo durante la partita. Lo dimostrano gli ultimi tiebreak disputati. Mi aspetto una partita lunga e molto intensa. I postumi del ko di Bergamo? Li abbiamo smaltiti. Quel match ha ribadito che siamo in grado di giocare alla pari contro squadre di alta classifica. Contro Castellana era andato tutto bene, mentre contro Bergamo abbiamo lasciato qualcosa. Tuttavia, abbiamo giocato molto meglio rispetto alla prestazione dell’andata. Di questo sono contento".