Consar, di nuovo ai playoff dopo tredici anni

La Consar Rcm Ravenna si prepara al debutto nei playoff. Domenica, alle 18, in gara1 dei quarti di finale, renderà visita a Vibo Valentia, che ha chiuso la regualar season al 1° posto e che è la principale candidata al ritorno in Superlega. Il club ravennate torna a disputare un playoff di A2 a distanza di 13 anni. L’ultimo precedente risale alla stagione 2009-10, la prima in A2 della Robur Costa targata Marcegaglia, che ancora doveva assorbire il Porto. La matricola di coach Babini, giunse settima in regular season. Negli ottavi se la vide col Cavriago, guidato da Bonitta (libero Spampinato, che poi avrebbe vinto la B1 col Porto nel 2013).

La Marcegaglia la spuntò a gara3 (3-2, 1-3, 3-0), meritandosi di affrontare la Zinella Bologna in un quarto di finale che si rivelò molto equilibrato. I felsinei di coach Hugo Conte – opposto Moro, centrale Creus Larry, capitano lo schiacciatore Lucchi, tutti futuri giallorossi – vinsero 3-2 a fatica gara1 a San Lazzaro, poi espugnarono il Pala Costa 1-3. Era la Marcegaglia di Garnica in regia, Sirri opposto; Plesko e Lirutti schiacciatori; Mengozzi e Lehtonen centrali; Tabanelli libero. Una Marceglia a chiara impronta territoriale, con Ortolani, Rambelli, Ranghieri, Monti, Savioitt e il lituano Miseikis in panchina. Per preparare al meglio la sfida di domenica al Palamaiata, la Consar Rcm ha disputato nei giorni scorsi un test amichevole a Porto Viro. L’allenamento è terminato 2-2 (25-19, 24-26, 27-25, 21-25). Marco Bonitta (Bovolenta 17 punti, Ngapeth 12) ha portato con sé dieci giocatori: assenti Truocchio, Tomassini, Orto e Chiella impegnati con le squadre giovanili. Per gara2 dei quarti di finale dei playoff tra Consar Rcm e Tonno Callipo Vibo Valentia, in programma mercoledì prossimo alle 19.30 al Pala Costa, il club giallorosso ha aperto la prevendita dei biglietti, alla biglietteria del Pala Costa.

Il prezzo del singolo tagliando è di 14 euro per la gradinata e di 25 euro per la tribuna vip (la cosiddetta ‘tribuna vecchia’). Per chi era in possesso dell’abbonamento per questa annata sportiva, il costo del biglietto è di 10 euro per la gradinata e di 20 euro per il posto Vip. Per tutti gli under 14, l’ingresso è gratuito. Per evitare la fila al botteghino il giorno della partita, la società ha predisposto un’apertura anticipata della biglietteria al Pala Costa nei pomeriggi di oggi e domani, dalle 16.30 alle 19, con prelazione per gli abbonati. Nelle altre giornate è attiva la prevendita online nel circuito vivaticket.it. La quota residua di biglietti verrà messa in vendita il giorno della partita, con apertura della biglietteria alle 17.30.