Consar, dopo quattro set la spunta S. Croce

KEMAS SANTA CROCE

3

CONSAR RAVENNA

1

KEMAS LAMIPEL: Coscione,1 Motzo 21, Andrea Truocchio 12, Vigil 11, Maiocchi 12, Colli 11, Morgese (L), Compagnoni, Loreti (L), Arguelles 1, Hanzic 4, Giovannetti 1, Favaro 1. All: Mastrangelo.

RAVENNA: Mancini 2, Bovolenta 23, Arasomwan 9, Comparoni, Orioli 10, Swan Ngapeth 20, Goi (L), Pinali 2, Monopoli, Ranieri Truocchio, Orto, Ceban, Chiella (L) n.e, Tomassini n.e. All: Bonitta.

Arbitri: Prati e Armandola.

Note - Successione set: 25-22; 25-22; 28-30; 25-22. Batt. sbagliate Lupi: 13; Aces: 4; Muri: 9. Batt. sbagliate Ravenna: 20; Aces: 2; Muri: 14. Spettatori: 650.

La Consar Rcm Ravenna cede per 3-1 alla Kemas Lamipel Santa Croce ed inizia il girone di ritorno con lo stesso risultato con cui aveva debuttato al PalaCosta ad inizio ottobre. I Lupi vincono per 3-1 ed ancora una volta Ravenna si dimostra avversario duro a morire, ricco di giovani di avvenire, Bovolenta su tutti. E’ stato lui il miglior marcatore (23) dell’incontro di ieri, anche se la palma di migliore in campo è spettata al biancorosso Motzo (21). L’opposto di Mastrangelo è stato meritatamente omaggiato, per la sua continuità, dopo un primo set non del tutto convincente. Dall’altra parte della rete, i giallorossi hanno dato vita ad una gara gagliarda, ricca di temperamento, facendo particolarmente bene nel terzo set, vinto ai vantaggi per 28-30 e nella parte iniziale del quarto. Nel frangente i Lupi sono andati sotto per 0-4, accusando psicologicamente il mancato 3-0. Da Ravenna è giunto al PalaParenti un nutrito gruppo di appassionati per una gara lunga e combattuta fra due squadre ricche di buone individualità. Bonitta ha fatto debuttare fin dall’inizio Swan Ngapeth il quale ha ingranato strada facendo, dando un contributo sostanzioso (20 punti) alla causa giallorossa, facendosi valere al servizio, ricucendo in seconda linea e pizzicando in attacco.

Pinali è partito dalla panchina ma c’è stato spazio pure per lui. In regìa Mancini ha lasciato spazio a Monopoli dopo la prima frazione, ma è rientrato spesso, proprio nei momenti cruciali, facendo esperienza in un ambiente caldo. Sono giunte conferme pure da Orioli e Comparoni ai quali Bonitta ha aggiunto Ranieri Truocchio, Orto e Ceban, in una gara in cui c’è stato bisogno di tutti. L’ex Arasomwan ha disputato una gara generosa. Al centro c’è stata sempre battaglia con Andrea Truocchio e Vigil, spesso chiamati in causa da Coscione. L’uomo più determinante per Ravenna è stato Alessandro Bovolenta. I Lupi di vecchia data lo hanno apprezzato nel ricordo di suo padre Vigor, avversario dei conciari ai tempi del ’Fontevivo’ di San Miniato – vecchia arena biancorossa – negli anni Ottanta. Per la Kemas Lamipel l’uomo-partita è stato Motzo. Prezioso Hanzic nel quarto set, subentrato a Maiocchi.

I ravennati sono piaciuti per il loro fervore agonistico soprattutto nella terza frazione, vinta per 28-30. La Kemas Lamipel si è imposta in ogni set per 25-22. Bene i giovani: Arguelles, Loreti e Giovannetti, che Mastrangelo ha chiamato in causa. Motzo superbo per i Lupi. Nei primi due set, Lupi avanti e pronti a chiudere: 25-22. Nel terzo una Consar alacre ha colpito ai vantaggi con Bovolenta a mettere a segno il punto finale. Nel finale del quarto, fatali gli errori al servizio di Monopoli e Orioli.

Marco Lepri