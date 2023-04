Consar, è la gara più dura Oggi c’è Vibo Valentia

Cominciano oggi al PalaMaiata di Vibo Valentia (fischio d’inizio alle 18; arbitri Di Bari e Chiriatti; diretta a pagamento su volleyballworld.tv) i playoff della Consar Rcm Ravenna. I giallorossi arrivano a questo appuntamento da ottavi classificati. E sfideranno la reginetta del campionato, ovvero la candidata n.1 al ritorno in Superlega, capace di ‘ammazzare’ la regular season, aggiudicandosela con 5 giornate di anticipo e con 60 punti (12 in più della più immediata inseguitrice, ovvero Cantù). La truppa di coach Marco Bonitta arriva a questo appuntamento con la mente libera, conscia che i favori del pronostico sono tutti dalla parte dei calabresi. Ma non ci arriva di certo rassegnata. La Consar è infatti l’unica squadra ad aver fatto punti a Vibo (ko 3-2 all’andata), ed è anche l’unica ad aver ‘soffiato’ 4 punti su 6 nel doppio confronto, visto il successo 3-0 al PalaCosta nel match di ritorno.

"Tutte le partite passate – ha spiegato coach Marco Bonitta – lasciano qualcosa di positivo o di negativo, ma questo non significa che partiamo avvantaggiati o svantaggiati a seconda della situazione a cui facciamo riferimento. È chiaro che, mentalmente, noi siamo convinti che possiamo fare la nostra parte e, probabilmente, anche loro lo sanno. Se giochiamo bene, possiamo essere pericolosi, fermo restando che, in ogni caso, la forza di Vibo è assoluta e indiscutibile ". Forza ribadita anche lunedì scorso con la conquista della Supercoppa di A2. "Ho visto questo match e devo riconoscere che Vibo ha disputato una partita di altissimo livello, con un tasso agonistico molto elevato. Se si esprimerà così anche contro di noi, è chiaro che si andrà sul... difficile. Ma sarà anche un modo per stimolarci ad alzare la nostra asticella della qualità". Le due settimane di lavoro dopo la conclusione della stagione regolare, hanno dato buone indicazioni al coach e trasmesso sensazioni positive. "Mi aspetto un impatto molto buono sulla partita – ha ammesso Bonitta – perché il supplemento di stagione è frutto di un epilogo molto positivo e importante per il nostro gruppo di ragazzi, nella maggior parte dei casi alla loro prima esperienza in un playoff. E devono veramente portare dentro di loro questo tipo di partite per arricchire il proprio bagaglio di esperienza. Alla fine ce lo siamo veramente guadagnati, quindi credo che scenderemo in campo a Vibo con le nostre migliori intenzioni".

Magari tenendo a mente il fresco precedente di Superlega, dove Milano è stata capace di eliminare ai quarti la corazzata Perugia. "Parliamo di un contesto e di un campionato diverso, però è chiaro che, quell’exploit, conferma che nella vita si può fare tutto, si può anche sognare. Alcune volte, le cose possono succedere, anche se non sono nella logica. Noi proviamo a fare in modo che possa accadere ancora". Vibo gioca abitualmente con gli ex Orduna al palleggio e il ‘bombardiere’ austriaco Buchegger in zona 2; Terpin e il serbo Mijailovic sono gli schiacciatori; Candellaro e Balestra i centrali; Cavaccini il libero. Fedrizzi è il primo cambio per le bande, mentre Tondo è il primo cambio dei centrali. Mercoledì alle 20.30 al Palacosta si gioca gara2.