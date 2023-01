"Consar, il coraggio ha pagato Giocata la miglior partita difensiva"

L’esaltante vittoria di domenica al PalaCosta 3-1 in rimonta contro la vice capolista Castellana Grotte, ha avuto effetti benefici anche sulla classifica della Consar Rcm Ravenna. I tre punti strappati ai pugliesi hanno infatti permesso di scavalcare Reggio Emilia e di guadagnare la quartultima posizione. Certo, in conseguenza del successo di Lagonegro proprio su Reggio Emilia, il margine sulla zona retrocessione resta sempre di 3 lunghezze, ma la zona playoff – in una classifica cortissima – è lontana solo 1 punto. Coach Bonitta ha accolto con favore l’impresa dei propri ragazzi e l’ha commentata con uno sguardo in prospettiva.

"Più che una vittoria fondamentale, è stata una vittoria importante – è il ragionamento dell’allenatore –. La vittoria fondamentale sarà quella che ci permetterà, eventualmente, di festeggiare la salvezza. Sappiamo che, tutte le nostre rivali, stanno giocando molto bene e stanno anche vincendo. Noi, molto semplicemente, dobbiamo continuare a fare il nostro. Sono molto contento dei 3 punti, perché sono il frutto di quello che abbiamo seminato in questo periodo. Ci siamo allenati sempre molto intensamente, mattina e pomeriggio, a parte Natale e Capodanno".

"Devo dire che, nel 4° set del match contro Castellana, questo aspetto si è visto, sia dal punto di vista fisico, sia dal punto di vista mentale – prosegue –. La mia squadra infatti era pronta a giocare 2 ore e mezza".

Il tecnico giallorosso ha riconosciuto il valore dell’impresa: "Battere da 3 punti la seconda in classifica, vuol dire tanto. Sappiamo che, questi picchi, sono nelle nostre corde. Ma sappiamo anche quali sono i nostri limiti, che cerchiamo di mascherare. Castellana? Per come aveva cominciato la partita, e per come ha cercato di ‘rientrare’ nel 3° set, si è visto che è una squadra organizzata e temibile. La nostra vittoria però resta strameritata". Bonitta è poi sceso nello specifico dei fondamentali: "La difesa ha lavorato molto bene, facendo la propria parte. Abbiamo allenato l’attitudine a pensare con coraggio che la palla può arrivare anche senza il tocco del muro. Ecco, bisogna essere coraggiosi. Credo che sia stata la miglior partita disputata in difesa. Goi ha giocato benissimo, ma anche Bovolenta, Arasomwan, Comparoni e Mancini sono andati su ogni pallone con la mentalità giusta. I miei giocatori mi sono piaciuti sotto il profilo della vivacità. Si vedeva che erano in palla. E, il lavoro svolto in allenamento, è stato ripagato con questa bella vittoria".

Ora la Consar si prepara ad affrontare 2 trasferte consecutive. Si comincia domenica prossima a Bergamo sul campo della quarta in classifica, che punta al 2° posto, distante solo un punti. Sabato 21, per l’anticipo della quarta di ritorno, i giallorossi saranno di scena a Motta di Livenza dell’ex Pol, sul campo del fanalino di coda, reduce però dal successo al tiebreak contro Cuneo.