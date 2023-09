Consar In rodaggio aspettando Bovolenta

Non è partito col piede giusto il precampionato della Consar Ravenna. Dopo aver perso con Siena 3-1 al debutto, e dopo aver pareggiato 2-2 con Reggio Emilia al PalaCosta, il sestetto di coach Marco Bonitta ha collezionato altri due ko al quadrangolare di Tortoreto (Teramo), dove si è classificata all’ultimo posto. A dire il vero, il sestetto giallorosso – guidato in panchina da Saverio Di Lascio, per gli impegni di Marco Bonitta con la nazionale femminile slovena al torneo pre olimpico – è sceso in campo senza l’opposto Bovolenta, impegnato nel collegiale con la nazionale maggiore, e senza lo schiacciatore Orioli, alle prese con un problema muscolare agli addominali. Nello starting six è invece finito regolarmente l’altro schiacciatore Panciocco, che ha recuperato da un guaio muscolare. In semifinale, la Consar ha perso 1-3 (16-25, 21-25, 25-22, 26-28) contro Prata di Pordenone di A2. I ravennati hanno giocato con Mancini in regia (che poi si è alternato con Russo), Arasomwan opposto; Mengozzi e Bartolucci al centro; Panciocco e Falardeau schiacciatori; Goi libero. Sugli scudi i centrali Mengozzi (11 punti col 60% in attacco) e Bartolucci (10 punti, di cui 3 a muri, col 70% in attacco).

In doppia cifra sono andati anche i due schiacciatori Panciocco (13) e Falardeau (11), mentre hanno pagato dazio l’opposto Arasomwan (35% in attacco) e Goi (5 errori in ricezione). Proprio la ricezione (22% di squadra) ha fatto la differenza, se si pensa che i friulani hanno chiuso col 41%. Nonostante questo, la Consar è andata ad un passo dalla vittoria del 4° set, che avrebbe potuto ‘disegnare’ un epilogo verso. Nella finale per il 3° posto, i ravennati hanno perso di nuovo 1-3 (26-24, 21-25, 21-25, 24-26) contro il Fano di serie A3, ripetendo peraltro lo sfortunato epilogo della semifinale. Per l’occasione, sono rimasti a riposo Mengozzi e, in avvio, anche Falardeau. Questo il sestetto della Consar: Russo (che poi, nel corso del 2° set ha lasciato il posto a Mancini) in regia, Arasomwan opposto; Bartolucci e Menichini al centro; Panciocco e Feri schiacciatori; Goi libero. Top player dei ravennati è risultato Arasomwan (13). In doppia cifra sono andati anche Falardeau (12), che è entrato in scena nel corso del 2° set, e Panciocco (11), che ha chiuso con un significativo 62% in attacco. Per la cronaca, nelle fila dei marchigiani, con 20 punti personali, si è distinto il figlio d’arte Pietro Margutti. Questi invece sono i restanti test, tutti a parte chiuse, che i ravennati disputeranno prima dell’inizio del campionato di A2: domani sera Consar-Porto Viro; domenica 1 ottobre Consar-Siena, mercoledì 4, Santa Croce sull’Arno-Consar.