Consar, la stagione si decide in sette gare

Archiviato con soddisfazione il primo scontro diretto del girone di ritorno, la Consar Rcm Ravenna si concentra ora sul secondo consecutivo, in programma domani sera, alle 20.30, al PalaCosta, contro Lagonegro. Coach Marco Bonitta è tornato sul 3-0 corsaro di Brescia.

"Teniamo il risultato, consapevoli del fatto che Brescia era in formazione di emergenza – è l’inizio del suo ragionamento –. Le forze in campo erano ‘particolari’. Siamo stati bravi ad approfittarne, pur non giocando una pallavolo spumeggiante. L’importante era comunque fare i 3 punti. Siamo andati bene nel 1° set, nel quale abbiamo faticato a trovare gli equilibri".

La partita, prosegue Bonitta, "è stata infarcita di errori. Credo tuttavia che, nello sviluppo del match, abbiamo dimostrato di essere padroni del campo". Il tecnico giallorosso ha poi commentato la ‘vivacità’ dei risultati dell’ultimo turno. Tra l’altro, col blitz di Brescia, la Consar si è avvicinata a -1 dalla zona playoff, portando a +6 il margine di sicurezza sulla zona retrocessione: "Nell’economia della lotta per la salvezza, i risultati dell’ultimo turno, fra cui i 3 punti di Lagonegro e, in particolare, la vittoria del fanalino di coda Motta a Castellana Grotte, rivalutano, ad esempio, il nostro successo a San Donà di Piave proprio contro Motta".

Sul tema è intervenuto anche Natale Monopoli. A Brescia, il quarantasettenne regista lagunare, è stato schierato da coach Bonitta – un po’ a sorpresa – nello starting six per la prima volta in questa stagione: "Quelli di Brescia – ha spiegato l’esperto giocatore – sono stati 3 punti importanti per cercare di raggiungere la salvezza senza affanni. I risultati dell’ultima giornata, dimostrano ancora una volta quanto sia equilibrato questo campionato".

Ancora: "Siamo stati fortunati nell’incontrare una squadra non al completo, ma siamo stati anche bravi a giocare una partita ordinata e a portare a casa l’intera posta in palio, cosa mai scontata. Sono 3 punti che ci hanno permesso di affrontare la settimana di allenamenti un po’ più sereni, in vista del prossimo scontro diretto in chiave salvezza contro Lagonegro".

Quella di domani sera alle 20.30 contro Lagonegro, salita nel frattempo al terzultimo posto dopo aver scavalcato Reggio Emilia grazie al successo su Grottazzolina, diventa dunque una sfida dal significato molto importante, come dimostrano le analisi fatte da Bonitta e Monopoli.

Sarà anche curioso vedere le scelte tecniche dell’allenatore ravennate che, a Brescia, oltre a concedere un turno di riposo al ventenne regista Mancini, ha anche riproposto Pinali nel ruolo di schiacciatore, al posto di Ngapeth, reduce peraltro da una settimana complicata per via di un problema alla schiena. Per i giallorossi potrebbero dunque riaprirsi piacevoli prospettive in chiave playoff. Tutto ovviamente dipenderà anche dalle successive (ed ultime) sei giornate di regular season, in cui gli avversari saranno Prata, Cantù, Vibo, Reggio Emilia, Grottazzolina e Porto Viro.