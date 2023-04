Consar, l’orgoglio non basta Al tie-break ha la meglio Vibo

Consar Rcm Ravenna

CONSAR RCM RAVENNA: Arasomwan 4, Bovolenta 24, Ngapeth 7, Comparoni 13, Mancini 5, Orioli 16; Goi (L1); Monopoli, Orto 1, Pinali 5, Ceban, Chiella; ne: Capiozzo (L2), Truocchio. All. Bonitta.

VIBO VALENTIA: Mijailovic 9, Tondo 6, Orduna 2, Terpin 13, Candellaro 16, Buchegger 29; Cavaccini (L1); Fedrizzi, Tallone; ne: Piazza, Balestra, Lucconi, Belluomo, Carta (L2). All. Douglas.

Arbitri: Jacobacci e Prati.

Note – Durata set: 30’, 28’, 21’, 40’, 17’ per un totale di 2h 25’ (22-25, 25-17, 16-25, 29-27, 9-15). Ravenna: bs 21, bv 10, muri 6, errori 13; Vibo: bs 18, bv 7, muri 7, errori 8. Spettatori 543, incasso 2.980 euro. Amm. De Nicolo e Bonitta.

Applausi. Quelli, meritati, del Palacosta. La Consar Rcm esce ai quarti dei playoff, ma va vicina all’impresa al termine di una gara combattuta e coraggiosa. La corazzata Vibo Valentia è costretta agli straordinari per evitare gara3 e, alla fine, la spunta solo al tiebreak dopo quasi 2 ore e mezza di gioco e dopo il 3-1 di gara1. Coach Bonitta ripropone il sestetto che aveva terminato gara1, con Ngapeth alla mano e Arasomwan al centro. L’avvio è equilibrato fino al 6-7. Il servizio di Buchegger apre la forbice (6-10), ma è tutto il ‘clan’ calabrese ad essere particolarmente fastidioso dalla linea di battuta. La Consar sbaglia qualcosa in attacco, va sotto (12-17), però non gioca in apnea. Orioli (100% in attacco) e Bovolenta la tengono a galla. Arasomwan e Candellaro non se le mandano a dire. I ravennati accorciano fino al 21-23, senza però riuscire a completare l’opera. Vibo porta a casa il set 22-25. Nel 2° Ravenna è più sciolta. Il ‘braccione’ di Bovolenta pizzica la difesa e la ricezione di Vibo. La Consar si costruisce addirittura la rigiocata del 10-5. Douglas cambia la diagonale di ‘mano’ e butta dentro Tallone e Fedrizzi. L’unico che resta ‘imprendibile’ è Candellaro. La Consar arriva comunque al 12-6. C’è gloria anche per Orto dalla linea di battuta (19-11). Vibo scompare dai radar e il set finisce 25-17. Sull’1-1 Vibo però la mette sull’agonismo, e il solco è tracciato, anche perché i padroni di casa non passano più in attacco (4-13). Bonitta gioca le carte Monopoli e Pinali, ma gli ospiti non mollano (16-25). Il 4° set diventa ‘caldissimo’. Pinali resta in campo al posto di Ngapeth. Gli arbitri non hanno polso e assecondando le provocazioni di Vibo. Ravenna non è troppo reattiva in difesa, ma tiene comunque in scacco gli ospiti, ribattendo magistralmente colpo su colpo. La luce si spegne sul 24-22, ma si riaccende dopo aver eliminato 3 match ball, col muro di Comparoni su Buchegger (29-27). Il tiebreak inizia in salita (2-6). La Consar subisce in ricezione, poi si smarrisce in attacco (9-15). Gli applausi però sono meritati.