Consar, l’ottavo posto è blindato La gara di Porto Viro non inciderà

Un ottavo posto che vale tanto oro quanto pesa. E pesa davvero molto per la Consar Rcm Ravenna che ha potuto festeggiare con un turno d’anticipo la qualificazione alla post season e la sfida con la capolista Vibo Valentia nei quarti dei playoff che inizieranno subito fra due settimane esatte. Oggi si gioca l’ultimo turno della stagione regolare e la Consar Rcm sarà ospite del Delta Porto Viro (ore 18, Palasport via XXV Aprile) che invece cerca ancora la miglior posizione finale per giocare i playoff da terza. Dunque sarà una gara vera, soprattutto per i veneti ma anche per i romagnoli, trascinati dal solito Alessandro Bovolenta che vuole mantenere il secondo posto tra i bomber della serie A2, suo con 492 punti alle spalle dell’irraggiungibile Nielsen Rasmus Breuning: e magari superare quota 500, cifra importante, decisamente alla sua portata.

Marco Bonitta si è detto più che soddisfatto del momento della sua squadra e dello stato di forma dei suoi: "Vogliamo giocare una partita vera – dice l’allenatore ravennate in sede di presentazione – anche per riscattare la sconfitta dell’andata. Avremmo fatto tutti la firma, a inizio stagione, su un finale così sereno e tranquillo. A maggior ragione dopo che abbiamo dovuto sostituire il palleggiatore, questa prospettiva era diventata più complessa. Però credo che questo ottavo posto ce lo siamo meritato, facendo un girone di ritorno più produttivo rispetto all’andata con più vittorie da tre punti e più 3-0, nonché con una crescita evidente in tutti i settori". Bonitta potrebbe anche gestire la gara odierna come una superamichevole in vista degli spareggi promozione: "Siamo ancora molto lontani dai playoff – aggiunge il coach della Consar – e la testa è ancora al campionato. Ai playoff cominceremo a pensare da domani. Non trascuriamo la forza del Porto Viro, che all’andata ci ha messo sotto pesantemente e ritengo sia stata una delle miglior squadre in assoluto viste al PalaCosta. Quindi vorremmo anche provare a giocare al loro livello per vedere quello che succede".

Il Delta Volley, nel quale militano tre ex giocatori di Ravenna, Fernando Gabriel Garnica, nella stagione 200910, Giacomo Bellei, in giallorosso nel 2012-‘13 e Alex Erati, con la Consar Rcm nella scorsa stagione. I polesani hanno disputato un ottimo girone di ritorno con 8 vittorie in 12 gare e hanno costruito le sue fortune nelle gare casalinghe. Al Palasport di Porto Viro la squadra ha perso solo due match, contro Grottazzolina e Cantù. E questo è un ulteriore elemento che dà l’idea del valore della squadra allenata da Battocchio, ct campione d’Europa con la nazionale Under 20. "Il divario tra noi e loro non credo sia così netto come è emerso all’andata nella quale loro fecero una grande partita e noi, invece, no. Ho però la certezza che nel girone di ritorno non abbiamo perso male con nessuno e quindi questa è l’ultima occasione per dire che abbiamo comunque onorato il campionato". Poi si andrà in cerca di obiettivi personali. Nel giorno in cui capitan Goi tocca il traguardo delle 300 partite giocate in regular season in carriera, anche Francesco Comparoni, secondo nella classifica dei muri vincenti (83), è a dieci punti dai 300 segnati in tutte le competizioni. Ma anche Mattia Orioli può superare un’altra asticella, trovandosi a 16 punti dai 300 realizzati in regular season. Ugo Bentivogli