Consar, momento d’oro: "Ora siamo una squadra"

La terza vittoria di fila. La quinta nelle ultime sei uscite. E il 4° posto consolidato. La Consar è tornata a Castellana Grotte con una vittoria corsara 3-1 molto pesante. Al termine del girone di andata manca un solo turno, ovvero il match di Santo Stefano contro Pineto, terzultima. Già oggi, la formazione giallorossa ha 5 punti in più rispetto al giro di boa del campionato 2022-23. Il successo pugliese, tra le altre cose, ha permesso alla Consar di ‘accorciare’ la distanza dalle 2 battistrada, entrambe sconfitte, ovvero Grottazzolina (+8) e Prata (+3). Fra i protagonisti del blitz nella città delle Grotte, si messo in evidenza Mattia Orioli (foto Zani). Il 19enne schiacciatore cesenate, ha mandato agli archivi uno score di tutto rispetto, con 13 punti individuali, di cui 3 a muro; il 50% in attacco e il 23% in ricezione: "Abbiamo vinto un match molto importante, peraltro contro una squadra che sapevamo essere ostica, soprattutto in casa. A parte il 2° set, dove abbiamo commesso qualche errore di troppo, e nel quale loro sono cresciuti, abbiamo giocato una buona pallavolo, portando a casa 3 punti, che si sono rivelati fondamentali".

A livello collettivo, nonostante l’assenza di Mengozzi e quella di Bartolucci (rientrato proprio domenica), i risultati non sono mancati: "Stiamo sicuramente trovando continuità e, questo, è un aspetto molto positivo. Anche a Castellana Grotte, contro una squadra che sapevamo essere ostica nonostante la precaria posizione in classifica, non abbiamo abbassato la guardia, mantenendo alta l’attenzione e anche la concentrazione. Ecco, proprio un tale approccio, è quello che dovremo avere anche nel prosieguo della stagione. tra l’altro è un fattore che sta incidendo in modo molto positivo nell’economia della nostra classifica, e dobbiamo continuare così". Il gioco di squadra della Consar è stato certificato anche dai numeri, visto che tutti i 5 attaccanti sono andati in doppia cifra: "Piano piano – ha proseguito Orioli – stiamo diventato squadra in tutto e per tutto, e siamo contenti di questo. Ognuno riesce sempre a dare il proprio contributo. Anche chi entra dalla panchina. Questo aspetto è importantissimo, perché trasmette sicurezza e consapevolezza in ogni frangente delle partite". Dopo il meritato riposo di rientro dalla trasferta più lunga della stagione, la Consar si rimetterà in moto per preparare la sfida contro Pineto di martedì 26: "Adesso – ha aggiunto Orioli – giocando martedì 26, abbiamo una settimana piena per preparare l’ultima gara di andata, e dovremo aspettarci, come sempre in questo campionato, una battaglia, perché sono tutte squadre che non mollano mai, a maggior ragione Pineto, che ha bisogno di punti. Ci prepareremo al meglio per affrontare nelle migliori condizioni questa sfida".