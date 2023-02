"Consar, niente illusioni L’obiettivo è salvarsi"

Dopo il turno di sosta si torna in campo. Il campionato di A2 della Consar Rcm Ravenna riprende da Brescia dove, oggi pomeriggio (fischio d’inizio alle 18, arbitri Merli e Pristerà, diretta a pagamento su volleyballworld.tv), andrà in scena uno scontro diretto dal peso specifico molto importante per la classifica. Si gioca il turno numero19 (6° del girone di ritorno). Alla fine della regular season mancano 8 giornate, e tutto può ancora succedere. Con 24 punti infatti, i giallorossi – alla ricerca di continuità dopo il brusco ko interno contro Cuneo – sono al 9° posto, a -4 dai playoff e a +5 sulla zona retrocessione. I padroni di casa invece, reduci da 3 ko di fila che ha neutralizzato una striscia di 3 successi consecutivi, hanno un solo punto in meno e meditano di sfruttare il fattore campo per il sorpasso. "Abbiamo definito il nostro obiettivo – ha spiegato coach Marco Bonitta – che è la salvezza. Abbiamo avuto qualche possibilità per poter ambire ad altro, ma, adesso, dobbiamo pensare e lavorare solo per la permanenza in categoria. D’ora in poi tutte le partite sono importanti, anche perché, su 8 partite avremo 5 scontri diretti. Sappiamo che, un paio di partite con risultati non adeguati, ci metterebbero in difficoltà. Viceversa, un paio di partite con vittorie piene, ci metterebbero più serenità. Dovremo comunque combattere fino alla fine, perché, molti degli esiti del campionato in corso si decideranno in fondo".

Coach Bonitta non si fida degli avversari, né di una classifica che pone le due squadre praticamente sullo stesso piano: "Brescia ha avuto grossi problemi legati agli infortuni. Ci troveremo di fronte una squadra diversa rispetto al match di andata. E dunque, anche la partita sarà molto diversa. In casa sono molto temibili, quindi per noi sarà una sfida molto dura sotto tutti i punti di vista".

Rispetto al match d’andata, che la Consar vinse abbastanza agevolmente 3-0 (21, 26, 20) e che segnò di fatto il passaggio di consegne in cabina di regia da Coscione – poi trasferito ai Lupi di Santa Croce sull’Arno – al baby Mancini, diverse cose sono cambiate fra i bresciani. Il rientro dell’opposto slovacco Petras ha permesso allo schiacciatore Galliani di tornare in banda. Coach Zambonardi gioca abitualmente con Tiberti in regia, Petras opposto; Galliani e il cubano Gavilan schiacciatori; il baby Sarzi e l’ex Candeli al centro; Franzoni libero. Nel frattempo, la Consar ha annunciato il centrale, classe 2005, Robert Stefan Chirila per l’ambiziosa formazione U19 di coach Francesco Guarnieri, che si candida così a maggior ragione per lo scudetto di categoria. Il nuovo acquisto – che ha appena fatto il proprio debutto in A3 con la maglia di Parma e che si allenerà un giorno a settimana a Ravenna – fino al 2019 praticava nuoto.