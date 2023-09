Consar Prove di campionato senza Bovolenta. Come opposto Bonitta schiera Arasomwan

A un mese esatto dall’inizio del campionato di A2, la Consar Ravenna ha iniziato a fare le prime sintesi del lavoro svolto in queste settimane di preparazione fisica. I ravennati di coach Bonitta inizieranno la stagione agonistica 2023-24, solo domenica 22 ottobre, con la trasferta, peraltro insidiosissima, di Cuneo. La sfida contro Porto Viro, valida per la prima giornata, e in calendario domenica 15, è scontato che verrà rinviata per l’assenza di Alessandro Bovolenta, impegnato fino all’8 con la nazionale maggiore, per il torneo di qualificazione olimpica dal 30 settembre all’8 ottobre in Brasile.

In questa fase del precampionato dunque, la Consar si sta allenando senza il proprio opposto titolare. Il suo posto è preso de Mantis Arasomwan, che ha definitivamente operato il cambio di ruolo, da centrale a ‘secondo’ opposto. In tal senso il test dell’altra sera contro Reggio Emilia di A2 è stato un importante banco di prova. La prima amichevole stagionale è finita salomonicamente in parità 2-2 (25-18, 22-25, 20-25, 25-21). Per i primi 3 set, coach Bonitta ha schierato la formazione titolare, ad eccezione proprio di Arasomwan. L’opposto italo nigeriano è stato schierato in diagonale col palleggiatore Mancini; Mengozzi e Bartolucci al centro; Feri e Falardeau alla mano; capitan Goi libero. Nell’ultimo parziale, che tra l’altro i ravennati hanno fatto proprio con autorità, è scesa in campo una agguerritissima ‘Consar B’, con Russo in regia, Arasomwan opposto; Grottoli e Menichini al centro; Rossetti e Feri schiacciatori; Chiella libero, e col baby Capiozzo entrato per un attacco. Le rilevazioni statistiche hanno evidenziato buone percentuali, soprattutto in ricezione (47% di squadra), mettendo in evidenza Goi (64%), Feri (41%) e Falardeau (40%). Ottima invece la prestazione a muro (14), mentre da rivedere la gestione degli errori dalla linea di battuta, con addirittura 28 servizi sbagliati (più di un set regalato, in pratica), a fronte di appena 6 ace. Decisamente più oculata, tanto per fare un raffronto, la performance in battuta dei reggiani, con 11 errori e 8 ace.

A livello individuale, buone cose in attacco per Arasomwan (12 su 24), Mengozzi (4 su 7), Bartolucci (7 su 13), Falardeau (11 su 21). La Consar Ravenna è attesa ora del quadrangolare di domani e domenica, a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo. I giallorossi se la vedranno in semifinale contro Prata di Pordenone. Nell’altra semifinale si sfideranno Fano di A3 e Siena retrocessa dalla Superlega. Questi invece gli altri test, tutti a parte chiuse: mercoledì 27 Consar-Porto Viro; domenica 1 ottobre Consar-Siena, mercoledì 4 Santa Croce sull’Arno-Consar.