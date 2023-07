Consar (quasi) pronta Si alzano le ambizioni

La Consar Ravenna ha completato il roster. Anzi no, in arrivo c’è un 14° elemento, che verrà annunciato in settimana. Per esclusione, viste le operazioni di mercato fin qui concluse, sarà un centrale o un opposto, in base alle intenzioni di Bonitta a proposito del ruolo di Arasomwan che, anche lo scorso anno, era rimasto in bilico fra la zona 2 e la 3. La preparazione inizierà comunque a fine agosto, visto che la stagione internazionale sarà caratterizzata dalle qualificazioni olimpiche. La grande novità del ritorno al Pala de André, caratterizzerà anche gli aspetti logistici e organizzativi.

Le intenzioni del club giallorosso sono ambiziose. O comunque più intraprendenti rispetto alla scorsa stagione, quando c’era da prendere le misure ad una nuova categoria. Al netto dell’identità dell’ultimo elemento dell’organico 2023-24, l’età media del sestetto titolare, passerà da 22 anni e mezzo a poco più di 24. In realtà, cambia poco, perché ad alzare la media sono i 38 anni del centrale Mengozzi, rientrato alla base per la terza volta, e intenzionato a chiudere la carriera nella propria città, dopo aver accumulato grandi esperienze nazionali e internazionali a Verona, Vibo e Perugia (oltre che in azzurro). In un ipotetico sestetto titolare, le redini della regia resteranno nelle mani di Mancini che, stavolta, non avrà più un ‘tutor’ esperto come Coscione o Monopoli, ma il coetaneo e ‘azzurrino’ Russo.

La diagonale con Bovolenta è una garanzia, con Arasomwan alle spalle. Nel reparto degli schiacciatori di banda, il confermato Orioli pare avere il posto assicurato. L’altro slot se lo giocano il canadese Falardeau e Panciocco, entrambi ventiquattrenni. La quarta banda è il 2004 debuttante Feri. Al centro tornerà a schiacciare (e a murare) Mengozzi. Al momento, il compagno di reparto che giocherebbe titolare è il 2003 Bartolucci da Grottazzolina. Il primo cambio sarebbe il 2005 Menichini. Confermata la coppia dei liberi, col capitano Goi e il baby 2006 Chiella.

Fra i partenti, Pinali è rientrato a Modena in Superlega, stesso discorso per Comparoni, tornato a Monza. Lo schiacciatore Truocchio si è invece accasato a Prata di Pordenone in A2, il centrale Tomassini a Garlasco in A3. Fra le squadre di A2 che si sono mosse in maniera ‘vistosa’, c’è sicuramente Cuneo. Per la regia, i piemontesi si sono affidati alle mani di Sottile, in arrivo da Civitanova, oltre allo schiacciatore Gottardo, anche lui dalla Lube, e al centrale Volpato da Padova. L’opposto di Brescia sarà l’olandese ed ex ravennate Klapwijk. Il libero Rossini, bandiera di Modena, ha scelto Aversa. Molto competitivo pare anche Porto Viro, che ha confermato l’ex ravennate Garnica al palleggio e lo schiacciatore Sette, rinforzandosi con lo schiacciatore Tiozzo e col centrale Zamagni, anche lui ex giallorosso, entrambi da Castellana Grotte.