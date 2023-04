Consar Rcm a un bivio Con Vibo è già una finale

A tre giorni dal ko di gara1, la Consar Rcm Ravenna torna al Palacosta per affrontare Vibo in gara2 dei quarti di finale dei playoff. L’obiettivo è quello di allungare la serie e di portarla a gara3 (si giocherebbe, di nuovo in Calabria, domenica alle 18). L’appuntamento è per stasera alle 19.30 (arbitri Jacobacci e Prati, diretta a pagamento su volleyballworld.tv; prezzi 25 e 14 euro; prevendita online su vivaticket.it fino alle 12; biglietterie aperte dalle 17.30, non sono validi gli abbonamenti). Il clima al Palacosta sarà caldissimo. Gara1 ha detto che Vibo, capolista imbattuta fra le mura amiche nel corso della regular season e candidata n.1 al ritorno in Superlega, è forte, ma non imbattibile. Il 3-1 finale ha evidenziato alcuni spiragli. Inoltre, nel doppio confronto della stagione regolare, i ravennati hanno strappato un punto al Palamaiata e hanno vinto 3-0 al ritorno al Palacosta. Gara1 ha anche messo in vetrina Bovolenta, capace di mettere a terra 25 palloni (top scorer del match) e di vincere il confronto diretto con l’ex Buchegger, fermatosi a quota 17. Coach Marco Bonitta è consapevole delle difficoltà, ma non parte rassegnato: "Siamo alla gara del ‘dentro o fuori’, ma, in cuor nostro, confidiamo di poter tornare domenica a Vibo Valentia per gara3. Cosa ci ha detto gara1? Che, intanto, le difficoltà iniziali andavano messe in conto. Non era pensabile che potessimo partire con i fuochi d’artificio. Ma ha detto anche che c’è stata una bella reazione dei ragazzi. Nel 3° set, che abbiamo vinto bene, e nel quarto set, dove abbiamo avuto un vantaggio importante, abbiamo giocato una buona pallavolo. Poi, l’inerzia della gara è stata spostata da Buchegger, che ha deciso di fare quello che gli riesce meglio, cioè la differenza. Tuttavia, siamo tornati da Vibo con la consapevolezza che abbiamo disputato un match all’altezza del contesto e del livello di questi spareggi, e che qualche dettaglio va sistemato. Nelle poche ore avute a disposizione, abbiamo lavorato soprattutto su questi aspetti. Ripartiamo dunque dal 3° e dal 4° set, cercando di applicare il buono di queste due frazioni fin dal primo pallone della gara". Nel match di domenica in Calabria, coach Bonitta era partito col sestetto delle ultime giornate di regular season, salvo poi inserire in corso d’opera Ngapeth, alla mano, al posto di Pinali, e Arasomwan, al centro, al posto di Ceban. Non è escluso che si riparta da qui per cercare di sovvertire il pronostico.

In casa Consar Rcm si valutano le condizioni fisiche del centrale Lorenzo Tomassini, costretto a rinunciare a gara1 per una pallonata violenta subita nella rifinitura in pieno volto con forte dolore a un occhio. In preallarme c’è lo schiacciatore delle giovanili Leonardo Capiozzo, classe 2006, già entrato nel roster in Calabria. Douglas Cezar, tecnico carioca di Vibo, gioca abitualmente con gli ex Orduna al palleggio e il bomber austriaco Buchegger in zona 2; Terpin e il serbo Mijailovic sono gli schiacciatori; Candellaro e Balestra i centrali; Cavaccini il libero. Fedrizzi è il primo cambio per le bande, mentre Tondo è il primo cambio dei centrali.