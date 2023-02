"Consar, rialzati in fretta I vantaggi vanno gestiti"

Tre sconfitte casalinghe, tutte col massimo scarto. Tre 0-3 contro Bergamo, Porto Viro e Cuneo che hanno rovinato un po’ la media della Consar Rcm Ravenna. I giallorossi si leccano le ferite dopo l’inatteso scivolone contro i piemontesi e – dopo la sosta per le finali di Coppa Italia – attendono domenica 12 febbraio per tornare in campo a Brescia nello scontro diretto della sesta giornata di ritorno. In classifica la Consar resta al 9° posto a -4 dalla zona playoff e anche dal 6° posto che, alla vigilia del campionato, era stato indicato come un possibile obiettivo. Riccardo Goi (foto) è tornato sul ko contro Cuneo. Il capitano dei ravennati ha cercato di capire le cause che hanno frenato Ravenna: "I nostri avversari hanno giocato bene e hanno approcciato altrettanto bene – racconta –. Forse dobbiamo imparare proprio da loro. D’ora in poi, tutte le partite diventano importantissime per puntare a rosicchiare qualche posizione in classifica, sia per allontanarci dalle pericolanti che cercheranno di rientrare in gioco in chiave salvezza, sia per guardare davanti a noi in chiave playoff".

Il rammarico forse più grande è legato al vantaggio 22-19 del 2° set, che la Consar non è stata in grado di gestire per riaprire il match: "Non sono riuscito a capire bene cosa sia successo – ha proseguito il libero di Casalmaggiore – d’altronde, anche nel 1° set, è vero che siamo partiti 0-6, ma poi siamo tornati in gioco. Purtroppo, alla fine, li abbiamo lasciati andare via un’altra volta, perdendo 20-25. Stavamo comunque giocando alla pari, e infatti non li abbiamo persi di vista sotto il profilo del punteggio. Ci capita spesso di non partire col piede giusto, ma dobbiamo essere bravi a saper convivere coi nostri difetti. Quella del vantaggio 22-19 che non siamo capaci di gestire, sta diventando una costante, obiettivamente anche poco allenabile. In allenamento infatti puoi riprodurre certe situazioni, ma, determinati momenti, si vivono solo in partita. Dal punto di vista tecnico invece, nel calderone delle cose da mettere a posto va inserito tutto, dalla ricezione all’attacco". Una ricezione dei ravennati al 14%, significa che Cuneo ha servito con grande incisività, ma in generale è altro che è mancato alla Consar per poter spiccare il volo definitivamente. E Goi, che comunque non ha fatto menzione dell’assenza del centrale Comparoni (colpito da attacco influenzale), lo ha riconosciuto: "Ci manca effettivamente la continuità. Quando siamo in palla, giochiamo anche una gran bella pallavolo. La domenica precedente contro Motta di Livenza, pur non fornendo una grande prestazione, abbiamo comunque fatto bottino pieno, portando a casa 3 punti davvero pesantissimi. Contro Cuneo invece sarebbe servito qualcosa in più. Quel qualcosa in più che i nostri avversari hanno messo. Adesso ci aspetta una settimana di lavoro, prima di riprendere il cammino in campionato a Brescia".