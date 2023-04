Consar, si riparte dai giovani favolosi

Il campionato di A2 della Consar Rcm Ravenna è terminato la scorsa settimana col ko interno al tiebreak contro Vibo e la conseguente eliminazione dai playoff. Coach Bonitta ha ribadito le linee programmatiche per la prossima stagione. La parola d’ordine è continuità fra i protagonisti e una maggiore ambizione a proposito di risultato sportivo. Si ripartirà dunque da chi ha il contratto pluriennale, ovvero i tre baby delle meraviglie (Mancini, Bovolenta, Orioli), oltre a capitan Goi e al centrale italo nigeriano Arasomwan, utilizzabile anche come opposto. Per completare un sestetto in grado di competere per le prime posizioni, ci vorranno 2 centrali (la conferma di Comparoni, rientrato a Monza per fine prestito, era una idea), più uno schiacciatore di peso.

Secondo radiomercato, il prescelto sarebbe l’olandese Van Garderen, volto noto a Ravenna per aver giocato in Superlega, in uscita da Siena. Nel frattempo, la Consar si coccola il proprio regista Filippo Mancini, classe 2004, vera rivelazione al debutto in A2: "Ringrazio Bonitta per la fiducia che mi ha dato, non era scontata. D’altronde, l’anno scorso facevo fatica a giocare in serie B; quest’anno, evidentemente, Bonitta ha visto qualcosa in me, e mi ha dato spazio. Di questo gliene sono grato". Il percorso è stato ripido: "Effettivamente è stata una stagione molto ‘travagliata’, fin dall’inizio. Anch’io sono stato coinvolto in questa dinamica. C’era Coscione, e non ero io il titolare. Poi Coscione è andato a Santa Croce sull’Arno, e sono entrato nel sestetto abbastanza in fretta. Non è stato facile. Ho attraversato momenti complicati, ma, grazie a Monopoli, che mi ha dato una grande mano e che ha messo la sua esperienza al mio servizio, ne sono uscito bene". L’uscita di scena ai quarti dei playoff non è stato un dramma: "Il rammarico c’è, e anche un po’ di amaro in bocca, ma siamo comunque soddisfatti. Tutti sappiamo infatti che Vibo è uno squadrone, ha dei ‘fenomeni’ nel sestetto, da Orduna a Buchegger, che sono dei grandi giocatori. Noi abbiamo affrontato gara2 in maniera sfrontata, con un approccio molto coraggioso. Fin dall’inizio c’eravamo detti di cominciare senza paura. È stata una partita combattuta. Evidentemente con Vibo ci viene bene giocare gli scontri diretti. Comunque non è stata facile per loro, gliela abbiamo fatta sudare".

Mancini riannoda il filo della stagione: "Quando ci siamo ritrovati nel calderone della ‘zona pericolo’, il nostro obiettivo era solo quello di salvarci. Poi, pian piano, vedendo anche che si riusciva a giocare sempre meglio, e grazie al progressivo miglioramento della chimica di squadra, abbiamo iniziato a crederci. È stato un bel ‘viaggio’. Vincere in casa contro Vibo in regular season, è stata una bella soddisfazione. La conferma del nostro valore l’abbiamo avuta col successo con Grottazzolina. A Reggio Emilia l’abbiamo buttata via, ma, in fondo, ci abbiamo sempre creduto. Di questo aspetto, ne abbiamo parlato spesso, fra di noi, nello spogliatoio". E ora sotto col campionato Under 19: "Come Vibo lo è in A2, noi siamo uno squadrone nel campionato under 19. Alla finale regionale ce la vedremo in semifinale con Modena Volley, che forse è l’avversario più temibile".