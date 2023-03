Consar, superare il mal di trasferta

Manca una sola giornata al termine della regular season ma il clima playoff – per chi avrà la fortuna di parteciparvi – si respira già sui parquet di pallavolo e i pensieri non possono che andare agli spareggi che decreteranno l’unica squadra promossa dalla serie A2 alla SuperLega. Spareggi spietati cui parteciperanno le prime otto della stagione regolare: squadre che si daranno battaglia e non ci saranno sorprese, visto che le migliori otto ci sono già. Arrivandoci da ottava, la Consar Rcm Ravenna deve per forza vincere almeno una gara in trasferta per ogni turno ma non sarà molto semplice, visto che, malgrado l’ottimo stato di forma attuale, i ravennati in trasferta, durante la stagione regolare, hanno vinto una sola partita con le prime sette, in attesa della gara di domenica alle 18 a Porto Viro, formazione comunque in lotta per conservare il terzo posto.

Vibo Valentia, è già ampiamente prima e prossima avversaria della Consar Rcm Ravenna nelle (almeno) due gare dei quarti di finale, il 16, 19 ed eventualmente 23 aprile. Anche il secondo posto è già stato assegnato ed è di Cantù: detto questo, le altre piazze sono tutte da assegnare, visto che a 44 punti ci sono Porto Viro e Bergamo, a 43 Castellana Grotte e a 42 Santa Croce e Pordenone. Da nobili decadute a nuove stelle del volley, i prossimi spareggi sono tutti da vivere anche per Ravenna che, pur ottava, ha le sue ambizioni. E i ravennati non partono battuti neppure con la prima della classe, viste le due partite disputate in stagione con Vibo che ha vinto 20 partite su 25, ma una di queste sconfitte è stata rimediata proprio a Ravenna, mentre nella gara d’andata in Calabria comunque fu un onorevole 3-2 a favore dei padroni di casa.

Alla luce dell’obbligo di vincere in trasferta almeno una volta per passare il turno – quarti e semifinali sono al meglio delle 3 gare, al meglio delle 5 la finale – e ogni turno sino all’eventuale promozione in SuperLega, preoccupa un po’ che i romagnoli, nella regular season, abbiano vinto in trasferta soltanto con Castellana Grotte, tra tutte le potenziali avversarie negli spareggi promozione. Infatti i romagnoli hanno perso 2-3 a Vibo e Pordenone, 1-3 a Cantù, Bergamo e Santa Croce mentre non hanno mai perso 3-0 in trasferta e questo può essere benaugurante.

Sicuramente è una Consar che ha fatto decisamente meglio nel girone di ritorno, rispetto a quello di andata, chiuso con 18 punti, frutto di 6 vittorie, di cui 2 per 3-2 (una sola per 3-0) e due sconfitte col minimo scarso. Nel girone di ritorno, invece – e manca ancora una gara al termine – Ravenna ha ottenuto 20 punti sempre frutto di 6 vittorie ma tutte da tre punti, con addirittura 4 successi per 3-0. Esaminando la classifica, unicamente guardando alle ultime 12 partite (cioè esclusivamente del ritorno), si può facilmente notare che la Consar ha ottenuto appena 8 punti in meno del Tonno Callipo, 3 in meno di Porto Viro e 1 in mano di Bergamo e Santa Croce, che pure hanno battuto i bizantini sia all’andata, sia al ritorno. Insomma, come ha detto coach Bonitta, la forma c’è.

Ugo Bentivogli