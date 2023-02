"Consar, troppa imprecisione"

La Consar Rcm Ravenna è tornata da Prata di Pordenone con un ko al tiebreak che grida vendetta. I giallorossi sono infatti arrivati ad un centimetro dal 3° successo consecutivo, ma non hanno sfruttato i 3 match ball avuti nella ‘bella’, persa ai vantaggi 19-17. Coach Bonitta ha ridato fiducia al sestetto con Monopoli in regia e Ngapeth alla mano. Bovolenta ha firmato la seconda miglior prestazione in stagione, firmando 30 punti, col 50% in attacco. Sono andati complessivamente bene i centrali Comparoni (6 muri) e Arasomwan con 11 punti a testa, mentre ha faticato parecchio Ngapet in attacco (solo 6 su 26, col 23%). In classifica la Consar si è fatta raggiungere da Prata a quota 31, ma, il punto conquistato, ha contemporaneamente permesso di agganciare Cuneo, sconfitto in casa dai Lupi di Santa Croce sull’Arno.

Finisse oggi la regular season, i giallorossi sarebbero ottavi, dunque dentro i playoff. Con 17 punti personali, Mattia ‘Cetri’ Orioli è stato fra i protagonisti del match di Prata: "La gara è stata molto combattuta e, a deciderla, sono stati degli episodi. Dal campo è stato evidente che Prata l’ha chiusa con la battuta. Nonostante fossimo pronti, perché sapevamo che il loro servizio sarebbe stato molto efficace soprattutto in casa, l’abbiamo comunque sofferto. D’altro canto, il nostro servizio è stato troppo falloso e non siamo riusciti a mettere in difficoltà la loro ricezione, come invece avremmo dovuto fare". La maratona di quasi 2 ore e un quarto contro Prata si è decisa per qualche dettaglio: "Siamo andati sotto 1-0 e poi 2-1. Nonostante questo, siamo riusciti a rimetterla in piedi e andare al tiebreak. Il punto conquistato può essere considerato ‘buono’, ma resta il rammarico, perché, nel 5° set, abbiamo avuto a disposizione 3 match point, che avremmo potuto sfruttare meglio. Complice qualche nostra imprecisione, e per merito anche degli avversari, ci è andata male". Col ko, si è interrotta la striscia di vittorie dei ravennati: "Purtroppo – ha proseguito lo schiacciatore di Cesena – è sfumata la possibilità di centrare la terza vittoria consecutiva. Resta la striscia positiva 3 partite utili. Uno scatto in avanti c’è comunque stato. In campo stiamo avendo un atteggiamento migliore rispetto alle precedenti gare. Sono contento per la squadra, perché stiamo giocando una buona pallavolo".

Il calendario della Consar propone ora Cantù – domenica prossima alle 16 – e, 7 giorni più tardi, Vibo, entrambe al Palacosta: "Ci attendono 2 partite casalinghe consecutive. Sono due avversari molto diversi. Con Cantù, all’andata, abbiamo perso 3-1, non giocando al meglio delle nostre possibilità. In casa potremo dire la nostra e ce la metteremo tutta davanti al nostro pubblico. Ci aspetta un match difficile, anche perché loro stanno facendo registrare risultati importanti, anche in trasferta, come ad esempio a San Donà, contro Motta, dove hanno vinto 3-0. Studieremo l’avversario nel corso della settimana. Poi affronteremo Vibo, che sappiamo benissimo essere la capolista in grado di vincere con grande continuità".