"Consar, troppe occasioni buttate al vento"

È Alessandro Bovolenta a chiudere l’anno solare della Consar Rcm Ravenna. Il diciottenne opposto giallorosso è tornato sul ko 3-1 di Santo Stefano, subìto in trasferta a Santa Croce sull’Arno, alla ‘prima’ di ritorno.

Bovolenta, cos’è rimasto della trasferta toscana?

"È rimasta tanta amarezza perché, comunque, è stata una partita che sentivamo tanto. Ci tenevamo a chiudere l’anno con un risultato positivo ed affrontare la sosta di 2 settimane con qualcosa di concreto".

Cos’è successo?

"Siamo stati abbastanza discontinui. Effettivamente, con un po’ più di attenzione, avremmo potuto raccogliere punti, magari giocando meglio in attacco".

I 18 punti con cui la Consar ha chiuso l’andata al terzultimo posto a +3 sulla zona retrocessione e a -2 dalla zona playoff, rispecchiano il reale valore, oppure c’è il rammarico per qualche occasione lasciata per strada?

"C’è effettivamente il rammarico di aver gettato al vento diverse occasioni, non solo una. I 18 punti racimolati in classifica non ci appartengono. Sono convinto che, questa squadra, abbia un valore superiore. Avremmo potuto dare molto di più alla nostra prima parte di campionato. Teniamo tuttavia questi 18 punti e li consideriamo come un punto di partenza per il ritorno, dove affronteremo squadre che conosciamo meglio. Il nostro è un organico giovane. Vediamo di riordinare le idee e le energie fisiche, e poi potremo dare fastidio a tante avversarie, comprese quelle di prima fascia, che ambiscono alle posizioni di vertice. Anche noi, però, potremo puntare anche più in alto".

Bovolenta, il suo bilancio individuale parla di un 5° posto nella classifica dei ‘bomber’ di A2 con 267 palloni messi a terra, e di un 4° posto negli attacchi vincenti (232).

"Il 2022 lo avevo iniziato con un infortunio muscolare agli addominali. Non ho mollato, ho provato subito a rimettermi in sesto e ho ripreso a giocare con la serie B, con una salvezza conquistata sul filo di lana. Poi il debutto in Superlega, la vittoria delle Olimpiadi giovanili e, soprattutto, la vittoria dell’Europeo con la nazionale under 20, al termine di un percorso bellissimo e altamente gratificante iniziato a giugno e concluso a settembre. E infine il campionato da A2 da titolare".

Le classifiche personali costituiscono una bella soddisfazione. Ha altri obiettivi?

"L’importante è il contributo che riesco a dare alla squadra. Spero di migliorare e di entrare sul podio di queste graduatorie individuali, perché vorrebbe dire aiutare la Consar ad andare sempre meglio".

Alla ripresa, domenica 8 gennaio, alle 18, al Palacosta, c’è subito Castellana Grotte, seconda della classe, e poi la trasferta di Bergamo, sul campo della terza.

"Soprattutto con Castellana, che all’andata abbiamo battuto in trasferta, ci aspettiamo un match emotivamente tosto. Dovremo cercare di partire subito a mille, sia dal punto di vista tattico, sia dal punto di vista mentale. Con Bergamo invece dovremo ‘vendicare’ il ko subito al Palacosta".