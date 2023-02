"Consar, vincere con il bel gioco"

La Consar Rcm Ravenna anticipa questa sera al PalaCosta (fischio d’inizio alle ore 20.30; arbitri Nava e Mattei; biglietti a 25 e 16 euro; diretta a pagamento sul sito volleyballworld.tv) l’impegno casalingo contro Lagonegro, valido per la settima giornata di ritorno del campionato di A2. Si affrontano due squadre in fiducia. I giallorossi – noni in classifica a -1 dalla zona playoff e a +6 sulla zona retrocessione – sono reduci dal successo esterno di Brescia, ottenuto con una formazione inedita (Monopoli titolare al posto di Mancini, e Pinali per un acciaccato Ngapeth). Gli avversari di Lagonegro hanno invece piazzato un colpaccio, regolando 3-0 Grottazzolina. Con questo risultato, i lucani hanno scavalcato Reggio Emilia, insediandosi al terzultimo posto. Finisse oggi il campionato, poiché fra Lagonegro e Reggio Emilia penultimo c’è solo un punto di differenza, si disputerebbe il playout. Nonostante la ‘camera con vista sui playoff’, coach Marco Bonitta continua a guardare in via prioritaria all’obiettivo salvezza.

Ecco perché la gara Consar-Lagonegro di stasera è uno scontro diretto a tutti gli effetti: "Il tema è sempre lo stesso – tagliato corto il tecnico giallorosso –, visto che si tratta di una sfida importantissima per la salvezza. Speriamo di regalare ai nostri tifosi un bello spettacolo. Ogni tanto nel corso della stagione lo abbiamo fatto, in casa. Ma dobbiamo prestare molta attenzione, perché Lagonegro sta giocando bene, è in fiducia, ha un giocatore in più come Urbanowicz, anche prestante e tecnicamente piuttosto valido, e quindi mi aspetto una partita durissima".

Rispetto al blitz di Brescia, il tecnico giallorosso ha auspicato di alzare l’asticella: "Ripartiamo dalla continuità e dalla costanza viste a Brescia, ovvero le cose più positive dell’ultimo turno. Ripartiamo da un sestetto che ha amministrato una evidente difficoltà degli avversari, tenendo sempre il punteggio in controllo, e gestendo la criticità del 1° set".

" Qualche situazione tecnica interessante l’abbiamo proposta, pur non essendo stata una gara del livello altissimo. Ecco perché dovremo metterci dentro una qualità superiore".

L’allenatore della Consar ha poi fatto un po’ di pretattica, ‘coprendo’ le scelte legate alla regia (Monopoli o di nuovo Mancini?) e al ruolo di schiacciatore (Pinali o Ngapeth?). Due domande alle quali sarà il campo, tra poche ore, a dare una risposta. "È una situazione che si potrà ripetere – continua coach Bonitta nella sua analisi pre-gara –. Ed entrambe le situazioni sono percorribili. Dipenderà dalle ultime situazioni tattiche che decideremo con lo staff".

Lagonegro, guidata da coach Mario Barbiero, ha cambiato qualcosa rispetto al match d’andata, che peraltro Ravenna vinse 3-1. Entrando nel merito, la diagonale di regia è sempre la stessa, con Izzo al palleggio e il carioca Da Silva opposto. In banda non c’è più il belga Lecat, sostituito dal polacco Urbanowicz, a far coppia con Panciocco.

Novità anche al centro, dove, in diagonale col confermato Bonola, c’è la torre Orlando (205 cm), che ha soffiato il posto a Biasotto. Il libero è sempre El Moudden.