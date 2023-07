Danza sportiva, Conte e Calvano le stelle della ’You and me’

Ancora una soddisfazione a livello agonistico per l’associazione sportiva You and me danza sportiva di Ravenna, guidata da Maria Letizia Rullo e da Francesco Bortone. La coppia di atleti formata da Antonio Conte e Maria Rosaria Calvano ha infatti raggiunto una prestigiosa semifinale nella propria categoria – classe B2, categoria 6569 – al recente Italian open championship 2023, tenutosi a Cervia. In una delle gare più importanti a livello mondiale, con oltre 2.000 coppie partecipanti in arrivo da diverse nazioni, il tandem ravennate ha così confermato il proprio assoluto livello. Antonio Conte e Maria Rosaria Calvano erano infatti reduci dal quindicesimo posto, raggiunto nella scorsa primavera, al Campionato del mondo che si era tenuto a Pieve di Cento. In quel contesto, nella classe 10-11 anni, Enea Monti e Gaia Calza giunsero settimi, mentre Steven Salmin e Giorgia Scanu arrivarono noni. Le stesse coppie entrarono anche nelle categorie superiori nei top 20 dell’U16 open standard, e nei top 35 nell’U16 open latin, su 80 coppie provenienti da tutto il mondo.