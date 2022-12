Decimo posto per le atlete del Nuoto Club 2000

È di un 10° posto in campo femminile e di un 20° posto in campo maschile il bottino del Centro Sub Nuoto Club 2000 di Faenza alla coppa ‘Caduti di Brema’, valida per il campionato italiano a squadre, che si è disputata nei giorni scorsi a Riccione. Il team manfredo si è presentato al via con una squadra molto giovane, che è stata abile a centrare l’obiettivo del 10° posto (su 30 partecipanti) nel settore femminile. In campo maschile è invece arrivato un onorevole 20° posto su 28 iscritte.

Della spedizione riccionese hanno fatto parte Anna Bolzon, Angelica Donati, Giada Minelli, Penelope Sangiorgi, Andrea Maltoni, Gaia Gionta, Martina Venieri per il settore femminile; Alex Gaddoni, Nicola Alberani, Massimo Minardi, Nicola Bruschi, Filippo Rondinini, Davide Ranieri, Filippo Franchi per il settore maschile. A livello individuale i giovani nuotatori faentini hanno fatto registrare il miglioramento di 20 primati personali. Con la coppa ‘Caduti di Brema’ si è conclusa la prima parte della stagione 2022-2023. Il prossimo appuntamento è il campionato regionale assoluto in vasca lunga in programma il 28 e 29 gennaio 2023 a Riccione. I più giovani delle categorie Esordienti torneranno invece a gareggiare domenica 15 gennaio a Pinarella di Cervia nella prima parte del 2° turno del Torneo invernale. Nello stesso weekend, i Master inaugureranno il 2023 col 21° trofeo Città di Ravenna. Nella pallanuoto, la squadra U13 che milita nel campionato Uisp regionale, dopo i primi 2 turni in trasferta, esordirà in casa sabato 14 gennaio, alle 16.30, ricevendo l’Unisport Carpi.