"Degrado al centro di Fosso Ghiaia"

Il centro sportivo ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia è ancora nell’occhio del ciclone. Dopo il ricorso al Tar presentato dal club di casa, che chiede l’annullamento della concessione affidata al Ravenna Fc poiché non in regola coi pagamenti delle utenze del Benelli, Gianfilippo Rolando, capogruppo della Lega in consiglio comunale, è tornato alla carica: "Dopo neppure un mese e mezzo da quando il Ravenna Fc, nonostante la maxi morosità di 429mila euro maturata dal 2013 al 2022 nei confronti del Comune, si è visto assegnare il ‘Vaienti’, il centro sportivo di Fosso Ghiaia si presenta già nel degrado".

Rolando ha aggiunto: "Pareti divisorie staccate che pendono all’indietro, panchine in legno rovinate, staccionata in legno con braccio staccato e rifiuti lasciati per terra, solo per fare alcuni esempi. Non solo, ma anche il manto di uno dei campi, è ricoperto da sabbia di fiume. Una situazione di degrado che fa a pugni con la tenuta in ordine e pulizia che da sempre ha contraddistinto la gestione del Fosso Ghiaia. Il sindaco intervenga per ripristinare il decoro".