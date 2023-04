Del Duca Grama investe sui giovani "A tutti la possibilità di divertirsi"

Comunque vada sul campo, far giocare giovani e giovanissimi e sempre importante. I Giovanissimi della Del Duca Grama hanno partecipato al campionato Giovanissimi-Allievi del Csi – unica squadra ravennate – e hanno concluso la stagione così come l’avevano iniziata, con una vittoria: dal 4-2 di Meldola al successo di Rimini contro lo United. I ragazzi ravennati hanno alternato prestazioni positive ad altre meno fortunate, ma al di là dei risultati sono cresciuti calcisticamente, hanno aumentato il loro bagaglio di esperienza e si sono divertiti. Un campionato nuovo, che si è aggiunto agli altri tornei giovanili dell’Academy biancazzurra, svolti sotto la bandiera della Federazione: così si è arricchita l’offerta per il numero sempre crescente di ragazzi che frequentano i campi di Pisignano e Castiglione di Ravenna, e hanno avuto così un’opportunità in più di giocare. Grande soddisfazione per Gianni Grandu, presidente della Del Duca Grama: "A prescindere dai risultati, la cosa che ci ha particolarmente soddisfatti, è stata la possibilità di far giocare e divertire i ragazzi del settore giovanile, un gruppo in aumento che ha saputo cogliere questa opportunità come stimolo per crescere calcisticamente, ma anche per rafforzare i legami di amicizia. Una ventina i giocatori che si sono alternati in questo campionato, uniti sotto il segno dell’integrazione e della coesione, affiancati dal tecnico Alessio Florianello, che ha guidato la compagine in campo, mentre lo staff degli allenatori è stato quello federale della Juniores e degli Allievi". u.b.