Delfino argento nella spada Ora i nazionali Gold a Brescia

Il Circolo Ravennate della Spada (foto) ha ottenuto risultati positivi nella selezione regionale Gold e Silver assoluti che si è svolta a Castel Bolognese. Francesco Delfino ha vinto l’argento nella spada maschile, particolarmente importante in quanto ottenuto da un under 17 sul quasi trentenne Emanuele Rocco, vincitore della gara. Il secondo posto su 91 partecipanti, lo qualifica per la prova nazionale Gold che si svolgerà a giugno a Brescia. Poi è arrivata la doppietta sul podio della spada femminile con Alice Casamenti, seconda, ed Elena Antonucci, terza su 50 spadiste iscritte. Anche loro qualificate per la prova nazionale Gold. Le soddisfazioni non sono mancate anche nel resto della classifica. Con un ottavo e un tredicesimo posto anche Anna Casamenti e Rachele Baruzzi saranno protagoniste alla prova nazionale di Brescia, partecipando però al campionato Silver. Fuori per un soffio dall’accesso al Silver, Lavinia Delfino nella spada femminile e Alberto Ancarani e Manuele Merendi in quella maschile. Alla gara di Castel Bolognese hanno partecipato con i colori giallorossi anche Matteo Lontani, Gioele Trevisan, Leonardo Bentivogli, Tommaso Mazzotti, Devis Mari, Riccardo De Angelis, Samuele Contessi e Serena Merola. La società sarà impegnata ora nella Coppa Città di Ravenna dedicata agli under 14 in preparazione dell’appuntamento con il Gran Premio Giovanissimi di Riccione che inizierà mercoledì.