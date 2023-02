Derby di fuoco ‘Pezzi’-Forlì Debutta Serena

Si giocano in questo weekend le gare della sedicesima giornata (terza del girone di ritorno) nei campionati cadetti di volley. Le ravennati giocano tutte e tre in posticipo, domenica. In serie B maschile, la Pietro Pezzi Ravenna, reduce dall’importantissimo successo casalingo contro San Martino in Rio, ospita, alle 17, al Palacosta il derby contro Forlì. I ravennati hanno agganciato Spezzano al 10° posto. In B1 femminile, anche il Mosaico Ravenna, 3° della classe, scende in campo, alle 17.30, a Bologna, per dare l’assalto alla capolista. Potrebbe essere l’occasione per il debutto di Serena Ortolani, tenuta in panchina perché non in condizione, nel ko interno di sabato scorso contro il Clementina. In B2 femminile l’Olimpia Teodora Ravenna ha un calendario in salita. Dopo il ko interno contro il Riccione, 3° della classe, è attesa dalla trasferta di Pontedera (fischio d’inizio alle 18) sul campo della capolista.