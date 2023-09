Derby OraSì e Faenza, conta già parecchio

Mai fidarsi dei pronostici prepartita. I Blacks si presentano da favoriti al derby con l’OraSì viste le grandi ambizioni che ripongono in questa stagione e alla forza del roster, ma ben sapendo che non potranno permettersi di abbassare la guardia, perché la squadra di coach Bernardi ha già mostrato di avere carattere e quella ‘sfrontatezza’ tipica di un gruppo giovane che gioca con grande entusiasmo. Per i Raggisolaris, ancora privi del playmaker Pastore ancora alle prese con la riabilitazione alla mano destra dopo l’infortunio occorsogli al termine della scorsa stagione, la Supercoppa sarà un bel banco di prova per prepararsi al campionato, ma di sicuro vorranno provare a bissare il successo del 2021 che li vede superare in finale Cividale. "La Supercoppa è un torneo che onoreremo al meglio – spiega coach Luigi Garelli – e che ci servirà per iniziare ad entrare nel ritmo delle partite ufficiali e per prepararci al campionato. Arriviamo all’appuntamento dopo aver disputato due buone amichevoli contro squadre di A2 e in questo incontro chiedo ai giocatori di mostrare ancora più spirito di squadra e coesione mettendo in pratica le cose che abbiamo provato in allenamento. Chiaramente non siamo in forma e molti sono acciaccati dai normali problemi dovuti alla preparazione fisica, ma dovremo mostrare importanti progressi sotto tutti i punti di vista". L’allenatore faentino stima molto l’OraSì vedendola come possibile rivelazione della stagione.

"Ravenna è una squadra molto interessante che sono certo abbia le possibilità per disputare un campionato di buon livello. Ha costruito un buon mix tra giovani e giocatori esperti che hanno fisico e qualità, puntando su un tecnico preparato come Bernardi. Dron e Ferrari sono una coppia che ha grandi qualità, Paolin è un giocatore importante per la B, mentre su Bedetti e Nikolic c’è poco da dire: sono entrambi atleti esperti e di talento abituati all’A2. Anche sotto canestro De Gregori e Onojaife hanno le caratteristiche per essere protagonisti. Dovremo quindi essere pronti e molto attenti, perché l’OraSì può presentare tante tipologie di quintetto che possono metterci in difficoltà".

Luca Del Favero