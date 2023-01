Diffondere la cultura e l’etica dello sport Nasce il progetto Tigers

È stato presentato a Cervia ’Tigers Romagna Cares’, progetto che unisce lo sport a un’attività di promozione e formazione culturale, con l’obiettivo di aiutare i giovani ad affrontare le problematiche sociali che vivono quotidianamente e che, senza una guida e un sostegno, possono degenerare in nichilismo e violenza verso se stessi e gli altri. La società di pallacanestro che milita in B intende, attraverso una Fondazione, "promuovere e diffondere la cultura e l’etica dello sport come elemento formativo e fondativo della qualità della vita e favorire l’integrazione sociale". Progetto che sarà sostenuto economicamente dalla società stessa. Dopo Forlì e Cesena, spiega il presidente, Giampiero Valgimigli, "adesso ci piacerebbe fermarci e trovare casa. Ci siamo subito innamorati di Cervia, Cesenatico e Milano Marittima".