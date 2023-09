La stagione della svolta. Il Basket Club Russi ha iniziato un nuovo corso non avendo più la sua bandiera Andrea Porcellini, ritiratosi a 46 anni, e gettando le basi per un ambizioso progetto tecnico. Il nuovo capitano sarà Gianluca Cirillo che guiderà un gruppo rinnovato e ancora affidato a coach Andrea Tesei, che ha condotto la squadra alla salvezza nello scorso campionato. Il suo vice sarà Alessandro Senni, ritiratosi dal basket giocato, e pronto a dividersi tra questo ruolo e quello di coach nelle giovanili della Compagnia dell’Albero Ravenna dove allena da alcune stagioni. Il mercato ha invece portato acquisti di qualità che permetteranno al Russi di fare un importante salto di qualità: il playmaker Fabio Bergantini, il pivot Luigi Totaro, la guardia Emmanuele Scaccabarozzi, l’ala Matteo Montigiani e l’ala Lorenzo Morigi, fino alla scorsa stagione direttore sportivo del Selene Sant’Agata, società non iscrittasi al campionato. Un mix vincente che potrebbe regalare una stagione davvero interessante. "Iniziamo un nuovo progetto pluriennale – spiega il Direttore Sportivo, Andrea Milandri – e credo si siano create le giuste condizioni per costruire nel tempo qualcosa di importante. Oltre alla Divisione Regionale 1, dove abbiamo arricchito il roster dello scorso anno, lavoriamo molto anche con le giovanili, continuando la collaborazione con lo Junior Basket Ravenna. Al momento di obiettivi non possiamo porcene visto che il campionato sarà per la prima volta lungo 32 partite e non conosciamo ancora la formula, ma di sicuro siamo molto tranquilli perché abbiamo fatto buone scelte e già in questi primi giorni di allenamento lo spirito è quello giusto da parte di tutti". Anche in questa stagione il Basket Club Russi giocherà le gare casalinghe il venerdì alle 21.15 al PalaValli.

Il roster. Playmaker: Fabio Bergantini, Gabriele Kertusha Guardie: Noah Bamba, Nicolò Basaglia, Diego Ceccarelli, Leonardo Cervellara, Gianluca Cirillo, Emmanuele Scaccabarozzi Ali Piccole: Pietro Catenelli, Giorgio Licchetta, Matteo Montigiani, Lorenzo Morigi, Lorenzo Vespignani Ali Grandi: Enrico Vistoli Centri: Gianluca Rosti, Luigi Totaro Allenatore: Andrea Tesei

l.d.f.