Dodgeball, il campionato fa tappa a Faenza

Il Dodgeball sbarca a Faenza. La disciplina sportiva portata in Italia dal CSI di Ravenna e che sta prendendo sempre più piede nella nostra provincia, avrà come teatro di gara il PalaBubani, dove domenica si disputerà la seconda delle quattro tappe del campionato italiano AIDB categoria Open.

In campo scenderanno formazioni femminili e maschili che si daranno battaglia dalle 9.30 in poi dando vita ad una giornata non stop (ogni incontro dura trenta minuti e l’ultimo è in calendario alle ore 18.30).

Nel campionato femminile giocheranno le Shamrock Ravenna, le Valkirie Lugo, le Lady Lions Venetica Treviso e le Empoli Swarm.

In ambito maschile invece lo Shamrock avrà tre squadre, una faentina, una ravennate e l’Academy che è una sorta di Under 21 poi ci saranno i Lions Venetica Treviso, gli Empoli Swarm, l’Anubi Lugo, gli Spring Out Forlì, gli Oragiobat Castenaso e i Firenze Goblins.

Ogni squadra giocherà tre partite con i punti che si sommeranno nella classifica generale e al termine delle quattro tappe verrà stilato un tabellone playoff. Il titolo italiano si giocherà in una sede unica ad inizio maggio dove oltre alla categoria Open ci sarà anche l’Under 16. L’evento di domenica è ad ingresso gratuito e durante la giornata è prevista anche l’esibizione degli sbandieratori del Rione Verde. "Siamo molto contenti di aver potuto organizzare questo evento a Faenza – spiega Lorenzo Carrai, presidente degli Shamrock Ravenna – dove in questi anni abbiamo aperto un nostro corso che ha avuto numerosi partecipanti. Proprio l’entusiasmo dei giocatori e delle famiglie ci ha spinto a scegliere Faenza per questa seconda tappa e sono certo che sarà un successo dentro e fuori dal campo. Invito le persone a venirci a vedere durante la giornata, perché è davvero uno spettacolo divertente e appassionante".

Luca Del Favero