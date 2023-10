Domenica derby Futura-Compagnia dell’Albero. Stasera Faenza Project in casa dei Tigers

Inizia nel weekend il campionato di Divisione Regionale 2 (la vecchia Promozione) dove saranno impegnate tre squadre ravennati, tutte inserite nel girone F, quello comprendente anche formazioni delle province di Forlì-Cesena e di Rimini. Si parte subito con il derby tra le neopromosse Faenza Futura Basket e Compagnia dell’Albero Ravenna, domenica alle 20.45 al PalaBubani. I faentini sono saliti di categoria grazie alla vittoria del campionato di Prima Divisione, mentre i ravennati sono stati ripescati. Il Faenza Basket Project debutterà stasera alle 21.15 al Villa Romiti di Forlì contro i Tigers. Anche in questa stagione la formula prevede che si qualifichino ai playoff le prime otto dei sei gironi, che si incroceranno in tre tabelloni partendo dai quarti di finale, con le tre vincenti che saliranno in Divisione Regionale 1. Queste le altre gare del primo turno: Bellaria Basket – Libertas Green Forlì; Aics Junior Basket Forlì – Polisportiva Stella Rimini; Sunrise Rimini – Tiberius Rimini; Sporting Club Cattolica – Lions Academy Cattolica.