Dopo Bovo anche Orioli e Comparoni in azzurro

Oltre ad Alessandro Bovolenta, ci sono anche Orioli e Comparoni nella lista dei convocati per il 1° collegiale della nazionale azzurra campione del Mondo in carica, che si terrà a Cavalese, in Val di Fiemme, da domani a venerdì in vista del Dhl tournament del 23-25 maggio e della Nation league 2023 al via da inizio giugno. In attesa dei big reduci dalla Superlega, il ct De Giorgi ha pescato anche in A2. La Consar Rcm Ravenna è fra le più rappresentate. Ci sono anche un paio di ex come Cortesia e Pol. Questi i 14 convocati: Falaschi e Larizza (Taranto); Alberini e Gamba (Cantù); Bovolenta, Comparoni, Orioli (Ravenna); Mosca, Cortesia, Magalini, Gaggini (Verona); Pol (Motta di Livenza); Panciocco (Lagonegro), Catania (Cisterna). In campo femminile invece, nella lista delle 14 del ct Mazzanti per il collegiale di Lanciano, c’è anche la ravennate Beatrice Gardini, schiacciatrice di Perugia.