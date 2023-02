Doppia medaglia per Delfino

La scherma romagnola è stata protagonista nel weekend in campo internazionale, con molti suoi alfieri impegnati con i colori della nazionale. Galvanizzato dalla convocazione all’Europeo Cadetti e Giovani in programma a Tallin in Estonia dal 21 al 28 febbraio, Matteo Galassi (GS Carabinieri) si è fatto valere a Berlino nella 61esima edizione del Weiiser Bar, gara del circuito Europeo Under 23 riservata agli spadisti di categoria 1, dove erano impegnati 263 atleti. L’alfiere del Circolo della Spada di Cervia e Milano Marittima è partito dal secondo turno dove ha eliminato il tedesco Kummer vincendo 15-6 e si è ripetuto nei 64esimi contro l’ungherese Mestyanek, superato 15-3. La sua corsa è terminata nei 32esimi contro il connazionale Nicolò Bonaga contro cui ha perso 11-15, ma ha comunque chiuso con un ottimo ventesimo posto. Galassi sarà in questi giorni a Roma per l’allenamento con la nazionale italiana in preparazione dell’Europeo. A Berlino ha gareggiato anche Matteo Rossi per la società cervese. Lo spadista ha avuto la meglio al primo turno sul tedesco Riedinger vincendo 15-7 ed è stato eliminato in quello successivo dal tedesco Dogue perdendo 13-15. Francesco Delfino (foto) del Circolo Ravennate della Spada è stato invece impegnato ai Campionati del Mediterraneo under 17 svoltisi a Zagabria dove ha conquistato due medaglie. L’atleta ha vinto il bronzo nella gara individuale, perdendo solo contro lo spagnolo, vincitore poi dell’oro. A seguire un filotto di vittorie. Lo stop, comunque sufficiente per il bronzo è arrivato nell’assalto perso contro un altro italiano, Antonio Supino. L’argento è invece arrivato nella gara a squadre dove il team di Delfino ha perso la finale con la Spagna.