Doppia medaglia per Oliani ad Ancona Argento nel lungo e bronzo nel triplo

L’Atletica Ravenna ha raccolto podi e medaglie ai Campionati Italiani Cross nello scorso fine settimane grazie ad Enrico Ricci, a Federica Oliani (foto) ai Campionati Italiani Master Indoor e a Simona Giorgi ai Campionati Italiani di Lanci Invernali Master. Nella finale dei Campionati Italiani di Cross, disputatasi nella suggestiva cornice del teatro Romano di Gubbio, Ricci ha confermato di essere tra i più talentuosi mezzofondisti italiani under 18, concludendo i 5 Km allievi in settima posizione, con il crono di 16’46, sempre a ridosso dei primi. Un altro prestigioso piazzamento dopo il podio ai Campionati Italiani Indoor sui 1500 ottenuto qualche settimana fa ad Ancona. Grazie ai piazzamenti di Ricci e di tutti gli atleti giallorossi in gara (ben 250) l’Atletica Ravenna si è classificata ventesima su 57 società nella classifica nazionale dei Campionati Italiani di Società allievi. Ad Ancona, ai Campionati Italiani Master Indoor, Federica Oliani ha vinto ben due medaglie: un argento, con 4,54 m nel salto in lungo, ed un bronzo con 9,13 nel salto triplo. Un’altra meravigliosa prova per l’atleta dopo i titoli regionali e nazionali outdoor dello scorso anno.

Ai Campionati Italiani di Lanci Invernali Master SF50 anche Simona Giorgi ha confermato i successi già ottenuti agli scorsi Campionati Italiani Master: nonostante un infortunio non ancora superato, ha raccolto la medaglia d’argento nel lancio del martello 3Kg SF50, con un lancio di 38,17 metri. Giorgi ha concluso a ridosso del podio, 4ª nel Martello con Maniglia con 11,27. L’obiettivo per Simona è ora il pieno recupero, in vista dei Campionati Mondiali Master, che si terranno a Torun, in Polonia, da domenica 26 marzo al primo aprile. L’Atletica Ravenna era presente anche a Marina di Ravenna alla terza prova dei Campionati di Società di Cross Interprovinciale RavennaForlì-Cesena, con rappresentanti delle categorie esordienti, ragazzi e cadetti. Grazie ai piazzamenti ed ai podi ottenuti anche in queste prove dai giovanissimi portacolori, sia la squadra maschile che quella femminile hanno ottenuto il terzo posto finale nella classifica dei Campionati di Società.