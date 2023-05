Doppia semifinale per Faenza Basket e Capra Team

Ci potrebbe essere una doppia promozione per le cugine ravennati. Faenza Basket Project e Capra Team Ravenna si sono qualificate alla semifinale, turno che in realtà sarà una vera e propria finale. Le vincenti saranno promosse in B Regionale, altrimenti giocheranno una ‘finale ci consolazione’ per l’ultimo posto nella categoria superiore. Le faentine hanno superato Puianello 56-34 (15-4; 33-10; 40-23) e in semifinale troveranno una tra Castello D’Argile e Bologna Basket, mentre il Capra Team ha battuto il Sasso Marconi 59-53 (13-15; 24-31; 38-37) e giocherà contro il Monte San Pietro. Il tabellino di Faenza: Morsiani 11, Bornazzini 3, Fiorani 4, Manaresi 2, Fabbri 2, Panzavolta 5, Bandini 7, Porcu 4, Agostinelli 8, Chiarini, Bassi 4, Poggiali 4. All.: Sferruzza Il tabellino di Ravenna: Gonzalez 9, Vannucci 2, Maioli 7, Lolli Ceroni 1, Balducci, Cabiddu, Dasara, Guidi 9, Papalexis 10, Calabrese 10, Camata 10. All.: Venturini