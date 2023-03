Doppia vittoria per Mosaico e Olimpia Teodora

Due vittorie per le squadre femminili ravennati di serie B. Il Mosaico, nel girone D di B1, ha mantenuto il pronostico prendendosi i tre punti in palio alla palestra Mattioli, nella sfida interna contro il Modena, ultimo in classifica. Il 3-1 finale, però, nasconde molte difficoltà dovute al vistoso calo di tensione, dopo un primo set vinto "troppo facilmente".

Negli altri set le orgogliose emiliane non si sono rassegnate alla loro classifica compromessa e hanno messo in difficoltà le ragazze di Focchi che l’hanno spuntata solo in volata nel terzo e quarto set, dopo aver ceduto il secondo. In progressivo ambientamento Serena Ortolani (foto), che si è dichiarata in buona condizione tecnica, ma ancora non al meglio fisicamente. Le buone notizie, per il Mosaico, sono giunte da Castelbellino, dove le marchigiane hanno battuto 3-0 Imola, diretta rivale per la lotta al terzo posto, ora staccata di 3 punti, ma con una partita in più da giocare. Sabato incontro-chiave per Rubini (ancora top scorer sabato scorso) e compagne con la trasferta ad Altino, in Abruzzo, sul campo di una squadra in grande salute che ha già acquisito da tempo (insieme al Bologna) uno dei pass per i playoff. Più pesante la vittoria dell’Olimpia Teodora sull’ostico campo di Castenaso. Le ragazze di Biagio Marone hanno rimontato con orgoglio da 0-1 e 1-2, per imporsi 15-10 al quinto set, allontanando le bolognesi di un altro punto in classifica (ora sono 5). Una buona condizione di squadra (Monaco efficace al servizio, Ghiberti autrice di 25 punti) consentono al gruppo di Marone di guardare con fiducia alla volata salvezza. Lo scontro diretto di sabato, a Rimini, mette in palio pesantissimi punti salvezza. L’Olimpia, però, parte con un buon +4 in classifica. Con una vittoria il margine diventerebbe molto ampio da amministrare nelle sette giornate che restano; una sconfitta, invece, riaprirebbe tutti i giochi.

Marco Ortolani