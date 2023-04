Doppietta per la famiglia Cadar Robert e Sofia vincono le rispettive categorie

Si è conclusa la 44esima edizione della Coppa delle Viole, la grande classica del tennis giovanile nazionale, disputata sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna. Nell’Under 10 femminile successo di Sofia Foggia, romagnola portacolori del Club La Meridiana che in finale ha battuto la ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia) per 6-0, 6-0. Nell’Under 10 maschile vittoria di Robert Sebastian Cadar (Ct Massa Lombarda), allievo della Ravenna Tennis Academy che in finale ha sconfitto 6-1, 6-2 Davide Bonazza (Tennix Training Center). È stata una settimana d’oro per la famiglia Cadar visto che la sorella maggiore, Sofia (Ct Massa), ha vinto il tabellone Under 16 battendo in finale Gaia Donati (Ct Zavaglia), in un derby tra due allieve della Ravenna Tennis Academy, per 6-0, 6-2. Nell’Under 12 femminile si è imposta Lisa Pierini (Tennis Team Fano) che ha battuto Marta Gazzetti 6-4, 1-6, 10-7. Nell’Under 12 maschile vittoria di Diego Tarlazzi: il portacolori del Tc Faenza ha sconfitto Lorenzo Cordella per 7-6, 7-5. Nell’Under 14 maschile finale tra Daniele Longo (Ten Sport Center) e Beniamino Savini (Tc Ippodromo Cesena). Vince facilmente Longo per 6-1, 6-0. ’Under 14 femminile: Micol Salvadori (Virtus Bologna) porta a casa il titolo battendo Maria Silvia Marasca (Circolo Mta) 6-1, 6-0. Nell’Under 16 maschile il primo a raggiungere le finali è stato Filippo Parra (Ten Sport Center) seguito Da Gabriele Sgroi (Ct Cesena). Nel match-clou successo di Filippo Parra per 6-4, 6-1.