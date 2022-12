Doppio colpo del Faenza: arrivano Alessio Ambrogetti e Nicola Missiroli

Alessio Ambrogetti e Nicola Missiroli, sono i volti nuovi del Faenza calcio alla ripresa degli allenamenti dopo la pausa natalizia. Si tratta di una novità e di un ritorno per i giocatori chiamati a sostituire Daniele Ferri, autore di dieci reti nel girone di andata, in partenza per l’Australia per una nuova esperienza personale, e Ibrahima Ndyiae, che è rientrato al Bagnacavallo in Prima Categoria. Alessio Ambrogetti (primo da sinistra), trentatreenne attaccante d’esperienza, abituato ad agire soprattutto come seconda punta, è abile ad aprire spazi e fornire assist. In carriera vanta 3 presenze in B col Cesena, 83 complessive fra i professionisti e 2 promozioni col Ravenna dalla Promozione in C. Arriva dal Savio (Prima Categoria) dove aveva iniziato la stagione. Per il ventiquattrenne centrocampista avanzato Nicola Missiroli (a destra) è invece un ritorno a casa, dopo la borsa di studio di 18 mesi da ‘studente atleta’ al college di Charlotte, negli Stati Uniti. In attesa della ripresa del campionato (domenica 15 gennaio ad Argenta), il Faenza affronterà due avversari in altrettante partite amichevoli in trasferta: venerdì 30 dicembre contro i pari categoria del Meldola e sabato 7 gennaio con avversario da designare.