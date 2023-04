Due medaglie d’oro per il giovane Davide Vallorani

Fine settimana ricco di soddisfazione per il Centro karate Rimini-Cervia di scena al Pala Raciti di Padova per la terza tappa del circuito veneto di karate. Il primo atleta a salire sul tatami è stato il 2013 Davide Vallorani. Al termine della prima gara nella specialità del kumite simulato (combattimento) è arrivato primo. Nella seconda gara riservata alla specialità del kata (forma) Davide ha battuto ancora una volta tutti i suoi avversari. Nel pomeriggio, Simone Di Sante classe 2009 ha gareggiato in due gare di kata. Nella classe cadetti ha vinto l’argento e nella junior ha vinto la medaglia d’oro. Soddisfazioni anche per Letizia Fede e Andrea Bellucci che si sono aggiudicate la medaglia d’argento nel kata entrambi classe senior.