Due ori nell’arrampicata per l’Istrice Ravenna

L’Istrice Ravenna conquista le prime medaglie dell’anno. I ravennati erano impegnati lo scorso fine settimana a Forlì nella prima tappa di Campionato Regionale Boulder che ha visto gareggiare le categorie dall’Under 16 all’Under 20. Nicole Francesconi (foto), al rientro dall’infortunio che l’aveva tenuta ferma per oltre un anno, ha vinto la medaglia d’oro nell’Under 16 Femminile davanti alla forlivese Dafne Cimatti e alla compagna di squadra Sara Strocchi. Nell’Under 18 Femminile, la finale è stata un testa a testa ravennate tra Sara Arcozzi e Caterina Pazzaglia, con la prima che si è aggiudicata l’oro. La Carchidio Strocchi Faenza ha colto invece un bronzo con Sofia Marsigli nell’Under 20 Femminile, dove la ravennate Giulia Asirelli pur entrando in finale, si è dovuta accontentare del quarto posto. Ottimi piazzamenti anche per altri atleti dell’Istrice: Michela Guerra, Sara Alsini, Eva Mengoli, Riccardo Sangiovanni, Michele Berni, Mirco Morganti e Francesco Pizzo e da quelli della Carchidio Strocchi Ginevra Castellari, Allegra Luccaroni, Gaia Randi e Giorgio Chiari.