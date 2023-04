Due ori per Faenza al ’Bruno Bardi’

Ottimi risultati per il Judo Faenza, impegnato nello scorso fine settimana in ben tre competizioni agonistiche e sarebbero state quattro, se la gara delle categorie bambinifanciulliragazzi non fosse stata poi annullata. Al memorial Bruno Barni di Prato erano di scena dieci Esordienti che hanno vinto due ori con Marta Zaffagnini e Anna Babini e un bronzo grazie a Matilde Spada. Ottimi piazzamenti anche per i ragazzi, dove spicca il bronzo di Luca Rusu.

A Castel Maggiore invece è sceso in pedana Nico Baccarini nelle qualificazioni ai campionati italiani della classe juniores Under 21, mentre a Beverwink in Olanda il giovane Erik Cheli si è messo in luce con i suoi due kata.

Si è trattata di una splendida manifestazione di sport e inclusività quella organizzata dal club olandese, nella quale il giovane Erik, con una spontaneità e un coinvolgimento fuori dal comune (e un grande impegno agonistico), ha conquistato la medaglia d’oro nel Kodokan goshin jutsu e la medaglia d’argento nel Kime no kata.