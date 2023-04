Duecento velisti in mare per il Memorial ’Ballanti-Saiani’

In una giornata ideale dal lato meteorologico si è conclusa la Coppa Italia Windsurf Techno293, valida per l’assegnazione del Trofeo ’Memorial Ballanti Saiani’, organizzata dall’Adriatico Wind Club (AWC). Vento termico da 7 a 12 nodi, rinforzato nelle ore più calde, cielo terso e mare appena formato hanno consentito lo svolgimento di 3 prove sia alla flotta dei più esperti (Under 13, Under 15, Under 17, Plus) sia ai più piccoli (CH3, CH4 ed Experience). "Porto Corsini si conferma una palestra ideale per la vela e il windsurf", dice Giovanni Forani, presidente AWC. Quasi 200 i velisti in acqua. Soddisfazione per gli atleti di casa Alessandro La Sala e Alistar Boccanegra arrivati 14° e 39° fra gli Under 15. Commozione durante la premiazione, quando è stato rivolto un pensiero a Lorenza Ballanti e Dalia Saiani, le due giovani surfiste dell’AWC tragicamente scomparse anni fa, alla cui memoria è dedicato il Trofeo. Vincitori: CH3: Niccolò Mancusi (LNI Civitavecchia); CH4: Greta Alesi (CV Sferracavallo); EXP: Lorenzo Maddaloni (Windsurfing Club Cagliari); U13: Curzio Riccini (CS Bracciano); Plus: Enrico Davide (CN Loano); U15: Luca Pacchiotti (FV Malcesine); U17: Riccardo Poledrini (Windsurfing Club Cagliari).